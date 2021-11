Pisac Mihajlo Pantić laureat “Bagdalinog prstena”

Dobitnik ovogodišnje nagrade “Prsten despota Stefana Lazarevića”, koju dodeljuje Književni klub “Bagdala” u Kruševcu, je pisac i književni kritičar Mihajlo Pantić. Žiri je ovu odluku doneo jednoglasno, a na sednici je odlučeno da se u okviru obeležavanja 650 godina grada dodeli “Blagodarnica” prof. dr Mirku Kovačeviću

-Prošle godine, ova nagrada je pripala Ljubomiru Simoviću, ovo je 35. prsten koji dodeljujemo, a sada imamo čast da nagradimo izuzetno ime srpske proze, Mihajla Pantića, koji je istovremeno antologičar, esejista, književni kritičar, istoričar, ali iznad svega i profesor, što će se u njegovom proznom delu, naročito kratkim pričama, i te kako sagledavati- kaže Ljubiša Bata Đidić, predsednik žirija.

Majstorstvo njegove kratke priče, u više od dvadesetak knjiga, koje je u ovom piscu dobilo svoj geografski hronotop, pa se prepoznaje kao novobeogradski pisac.

-On sam kaže Novi Beograd, to je moj grad. Pantić je bez obzira o čemu govorio, uvek je imao u vidu pripovedanje za šta on ima veliki dar. Njegova čuvena rečenica je “Ono što ne mogu da objasnim mogu da ispripovedam”. On je izuzetan kritičar, ocenio je ne samo našu stariju književnost, kojom se takođe bavio, već i savremenu. On je poput savremenog Skerlića – navodi Miloš Petrović, član žirija i urednik “Bagdale”.

Pored nagrade “Prsten despota Stefana Lazarevića”, žiri u sastavu: Miloš Petrović, Veroljub Vukašinović i Ljubiša Đidić, doneo je odluku da dodeli i “Blagodarnicu”, po prvi put.

-Mirko Kovačević je izuzetno ime u obnovi konzervacije projekta obnove Lazarevog grada. Kada je proslavljeno šest vekova Kruševca, nije bio samo arhitekta, arheolog, konzervator i istoričar, on je srednjovekovnu istoriju Kruševca objasnio kroz srednjovekovnu istoriju Srbije. U njegovom doprinosu mi smo upoznali svoju istoriju, tradiciju i nasleđe u našem nacionalnom indetitetu – objašnjava Đidić.

Svečano uručenje nagrade “Bagdalin prsten” biće održano u subotu, 13. novembra, u 19 časova, na Svečanoj akademiji u Kruševačkom pozorištu, a “Blagodarnica” će Mirku Kovačeviću biti uručena do kraja godine.

M.S.