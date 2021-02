Parunovački „večiti derbi“ – navijači Zvezde i Partzana odmeravaju snage od 1959

Navijači najpopularnijih srpskih fudbalskih klubova tradicionalno igraju revijalnu utakmicu u Parunovcu. Kažu da je sve počelo još 1959. godine. – Ovde, u krojačkoj radnji, ljudi se se okupljali i često se raspravljalo o tome ko je bolji, Partizan ili Zvezda, pa je došlo i do fizičkog sukoba. A onda je pao dogovor da navijači ova dva tima podele megdan na terenu… – priča kapiten navijača “crno-belih” Stojan Jovanović

Za razliku do fudbalera koji tokom karijere mogu da promene i više timova, što se po pravilu i dešava, navijači uglavnom zauvek ostaju odani ekipi za koju navijaju. Tako je nastavljena i lepa tradicija da se simpatizeri dva najveća srpska fudbalska rivala, Crvne zvezde i Partizana, U Parunovcu sastanu u revijalnoj utakmici, koja je odigrana po 62. put.

Svake godine, poslednje nedelje u januaru, sastanu se na seoskom fudbalskom igralištu da pokažu svoje fudbalsko umeće i opravdaju uspeh i rezultat tima za koji navijaju. Tako je bilo i ovoga puta, u borbenoj utakmici sa prilikama na obe strane, od kojih je samo po jedna iskorištena. Tako se i završilo bez pobednika, nerešenim rezulatom 1:1.

– Utakmica, naravno, nije takmičarska, već revijalna, ali uvek postoji rivalitet, koji i daje draž svakom meču. Otuda borbenost koja se vidi na terenu, pa i neizbežni povremeni incidenti u žaru borbe, ali se posle utakmice sve vrati na svoje – priča vatreni Zvezdaš Miroslav Petrović, koji igra preko 20 godina.

Na drugoj strani, na golu crno-belih bio je, već četvrtu godinu, Aleksandar Marković:

– Ekipe su ovog puta bile ravnopravne, što dokazuje i nerešeni ishod utakmice. Na ovom terenu se pripremamo obično nekih nedelju dana pred utamicu. Malo trčanja, treniranja, uigravanja ekipe, mada se i inače svi družimo i dobro poznajemo, pa znamo i to koliko ko može. Mada je to na svakoj utakmici nepredvidivo, pa je i ovoga puta rezultatski neizvesno bila do samog kraja…

Trener navijačke ekipe Crvene zvezde Dejan Mihajlović kaže da je ova utakmica pravi praznik za sve njene aktere:

– Mogu slobodno da kažem da je to utakmica za koju svi živimo, čitav Parunovac, posebno oni koji istrče na teren. A i ove godine su na terenu bili i omladinci sa 17 godina, ali i veterani sa 50. I posle svih ovih godina, svaki put je taj doživljaj poseban.

Stojan Jovanović, trener ekipe navijača Partizana, podseća i kako je sve počelo.

– Godine 1959, ovde u jednoj krojačkoj radnji, ljudi se se okupljali i često se raspravljalo o tome ko je bolji, Partizan ili Crvena zvezda. Došlo je čak i do fizičkog sukoba. A onda je pao dogovor da navijači ova dva tima podele megdan na terenu… I od onda to traje, u kontinuitetu, kao jedna lepa tradicija.

Bitno je da se okupimo, da se družimo, posebno u periodu kada nema onih prvenstvenih utakmica. I nikad se ne zna ko će da pobedi, praktično nema favorita. Doduše, Partizan za sada ima u međusobnom skoru četiri pobede više, ali to ništa ne znači, svaka je utakmica za sebe i uvek donosi novo uzbuđenje.

Borbeno i neizvesno bilo je i ove godine na terenu, ali kada se sve završilo, pomešali su se igrači oba tima i izmešale crveno-bele i crno-bele boje. Onako komšijski. Do sledeće utakmice, a onda….

