Prve kupače u ovoj letnjoj sezoni, Otvoreni bazeni Sportskog centra Kruševac, primili su u petak (14.jun) kada je, već tradicionalno, ulaz bio besplatan za sve posetioce. Bazeni će raditi svakog dana od 10 do 19 časova, do kraja avgusta, onda kada to vremenski uslovi dozvole

Cena ulaznice ista je kao i prethodnih osam godina, tako da i ove sezone jednodnevna karta košta 150 dinara, mesečna sa 15 ulazaka 1.500, a sezonska ulaznica sa 30 kupanja 2.500 dinara.

Prema rečima Dragana Lazića, direktora Sportskog centra Kruševac, posetioce bazena i ovog leta očekuju bogati sadržaji.

– Kao i prethodnih godina, u planu su dnevne žurke, dok će večernje varijante koje ćemo organizovati u saradnji sa ustanovama kulture, biti prilagođene svim generacijama, gde ćemo kao i prethodnih godina, u avgustu organizovati i filmski festival – najavio je on.

Ove sezone, kako je kazao, obezbeđen je dodatni komfor, sa više ležaljki i suncobrana nego prethodne sezone, a upotpunjena je i ponuda osvežavajućih napitaka i hrane, neophodnih za duži boravak na bazenu.

Spas od vrućina na otvorenim bazenima tokom ovog vikenda potražilo je oko 2.000 naših sugrađana, a očekivanja su da će u špicu sezone na otvorenim bazenima dnevno biti i do 3.000 kupača.

Otvoreni bazeni počeli sa radom

