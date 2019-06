Sezona komaraca počela – larvicidni tretman još nije odrađen!

Larvicidni tretman kojim se sprečava prekomerni razvoj odraslih jedinki komaraca, na području grada Kruševca još uvek nije odrađen zbog, kako su nam obrazložili u Gradskoj upravi, loših vremenskih uslova. Stručnjaci kažu da se samo zaprašivanjem protiv komaraca ne postiže pun efekat, te da ćemo, ukoliko vremenske prilike budu takve da se često smenjuju kiša i sunce, u ovoj sezoni imati ozbiljnih problema s komarcima

Sa suzbijanjem larvi komaraca u mnogim gradovima i opštinama širom Srbije, otpočelo se krajem maja i početkom juna. Iako planiran u ovoj godini, u Kruševcu larvicidni tretman još uvek nije odrađen, a prvo i za sada jedino zaprašivanje protiv komaraca sprovedeno je prošle nedelje, najpre u užem gradskom jezgru, dan kasnije i na seoskom području.

U pokušaju da od nadležnih u Gradskoj upravi saznamo da li će se i kada odraditi larvicidni tretman, jedini odgovor koji smo dobili je da je “planiran u ovoj godini ali da se nije počelo sa sprovođenjem zbog loših vremenskih uslova”.

Ostali smo uskraćeni i za informaciju koja stručna služba je ove godine zadužena za sprovođenje sistemskog suzbijanja larvi i odraslih formi komaraca. Jedini odgovor koji smo dobili je da je “ postupak javne nabavke sproveden i da je potpisan ugovor sa izvođačem usluga nad čijim će radom kontrolu vršiti nadležne inspekcijske službe”.

Kako objašnjavaju stručnjaci, problem sa prekomernim razvojem komaraca jedino je moguće rešiti ukoliko se larvicidni tretman obavi u pravo vreme, što ove godine nije učinjeno.

– Larvicidnim tretmanom problem se rešava na samom početku, jer se suzbijanjem larvi komaraca u njihovim vodenim staništima sprečava pojava nove generacije odraslih jedinki. Ukoliko se tretman ne obavi na vreme, ostaje da se uzdamo u vremenske prilike. Ukoliko leto bude sušno, sa manje padavina, biće i manje komaraca – objašnjavaju stručnjaci, naglašavajući da samo zaprašivanje komaraca bez prethodno obavljenog larvicidnog tretmana nema velikog značaja.

S obzirom na to da će se, prema najavi meteorologa, ovog leta često smenjivati kiša i sunce, možemo se nadati i većem broju komaraca. Osim što su dosadni, problem je i njihov ubod koji izaziva nesonosan svrab, kod nekih ljudi i alergijske reakcije. Međutim, ono što više brine je groznica Zapadnog Nila, infektivno oboljenje koje se na ljude i životinje prenosi ubodom zaraženog komarca.

Naime, u Srbiji je groznica Zapadnog NIla prvi put registrovana 2012. godine, a najviše obolelih i umrlih registrovano je godinu kasnije, kada je obolelo 303-je ljudi a umrlo 35-oro. Prema podacima kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, na području Rasinskog okruga virus Zapadnog Nila prvi put registrovan je prošle godine, kada je obolelo devet osoba, sa jednim smrtnim ishodom koji se može dovesti u vezu sa obolevanjem od groznice Zapadnog Nila.

U ovdašnjem Zavodu kažu kažu da nije isključeno da na našem području i ove godine ima zaraženih komaraca, ali da ne treba paničiti jer oko 80 odsto inficiranih ljudi nema nikakve simptome i znake bolesti. Prema iskustvima iz naše i okolnih zemalja, najveći broj obolelih registruje se tokom avgusta i septembra.

– Kod 80 odsto inficiranih virus protiče asimptomski, nema nikakvih simptoma, a inficirana osoba nakon toga stiče imunitet na taj virus. Blaga klinička slika sa glavoboljom, mučninom i povraćanjem javlja se kod oko 20 odsto zaraženih, gde je u retkim slučajevima to praćeno otokom limfnih žlezda ili osipom na ležima, stomaku i grudima. Samo u veoma retkim slučajevima dolazi do komplikacija koje zahtevaju hospitalizaciju, a prate ih simptomi poput glavobolje, dezorjentisanosti, ukočenog vrata, kome, slabosti mišića, paralize- kaže epidemiolog Predrag Pavlović, dodajući da simptomi groznice Zapadnog Nila nastaju tri do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca, da do razvoja teške kliničke slike dolazi kod jednog obolelog na 150 inficiranih, uglavnom kod osoba starijih od 60 godina i onih koje boluju od nekih hroničnih bolesti.

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom komarca, glavni rezervoar zaraze su različite vrste ptica, ne prenosi se sa čoveka na čoveka, a samo u retkim sličajevima može se preneti transfuzijom zaražene krvi, transplatacijom tkiva zaraženih osoba, te za zaražene majke na dete tokom dojenja.

Specifična terapija za zaražene ne postoji, kao ni vakcina protiv groznice Zapadnog Nila. Kako bi se smanjio rizik od zaraze, prilikom boravka na otvorenom preporučuje se upotreba repelenata (ne i kod dece mlađe od dva meseca), te nošenje odeće koja pokriva noge i ruke. Takođe, boravak na otvorenom treba izbegavati u sumrak i zoru, kada je aktivnost komaraca i najintenzivnija, a posebno treba izbegavati šume i močvare, jer su to područja sa velikim brojem insekata. Savetuje se i postavljanje zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima i oko kreveta.

Uz redovno košenje trave u dvorištima, preporuka je i da se najmanje jednom nedeljno isprazni voda iz posuda za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, kanti, buradi, ukrasnih bazena…Savet je i da se iz dvorišta uklone odbačene gume i drugi predmeti u kojima može da se nakuplja stajaća voda u kojoj komarci mogu da polože svoja jaja.

Sezona komaraca počela – larvicidni tretman još nije odrađen!

