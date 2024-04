Započeto sa zaprašivanjem krpelja

Veterinarska stanica Kruševac je nakon angažovanja od strane Gradske uprave zbog enormne pojave krpelja započela sa prvim zaprašivanjem na svim travnatim površinama u gradu, a postupak će tokom ove sezona krpelja biti ponovljen još jednom i to u junu mesecu

Budući da je visoka temperatura vazduha nastupila neočekivano i dosta ranije nego do sada, pojava krpelja je neizbežna, ona osim što sugrađanima unosi strah da provode vreme u prirodi, ometa redovno funkcionisanje i navike dece i ljubimaca i donosi upotrebu raznih sprejeva ili losiona za zaštitu, može izazvati i veliki broj ozbiljnih oboljenja.

Za suzbijanje krpelja u Kruševcu trenutno se koristi detaljno provereno i odobreno sredstvo koje ne šteti zdravlju ljudi i životinja, te će nakon njegovog korišćenja u parkovima, igralištima i drugim delovima grada, moći da se funkcioniše bez brige. Za ovu namenu opredeljeno je sredstava dovoljno da se zapraši oko pedeset hektara i očekuje se veliko smanjenje prisustva ovog opasnog insekta koji se pojavljuje i razmnožava velikom brzinom.

Kada se steknu vremenski uslovi obaviće se i zaprašivanje larvi komaraca, kao i odraslih komaraca tri puta tokom 2024. godine.

Krpelj je parazit koji pripada redu Arachnida (pauka) i zajedno sa grinjama, čini potklasu Acari. Krpelji su spoljni paraziti koji preživljavaju hraneći se najčešće krvlju sisara i ptica. Rasprostranjeni su širom sveta, i posebno su aktivni u toplijim i vlažnijim periodima godine. Širom sveta postoji preko 800 vrsta krpelja, ali samo nekoliko vrsta je sposobno da prenese bolest na životinje i ljude.

Krpelji ne skaču i ne lete. Obično se prenose na domaćina tako što borave i puze po visokoj travi, čekajući pogodan trenutak da se zakače na njega. Pogodan domaćin krpelju mogu biti svi sisari – a kod nas su to najčešće kućni ljubimci (pas i mačka), kao i sam čovek. Oni mogu biti aktivni već kada je temperatura tla iznad 0° C, ali su najaktivniji kada temperatura tla iznosi iznad 7° C, a ujed često ostaje neotkriven jer ne boli i ne svrbi. Krpelj može biti zaražen bakterijom Borreliom Burgdorferi kao i virusom krpeljskog encefalitisa i ove mikorganizme može preneti čoveku. Borellia je uzročnik Lajmske bolesti.

Nakon ujeda krpelja najbolje je javiti se specijalisti koji će ga specijalnom pincetom ukloniti. Krpelja treba izvaditi iz kože što pre, a idelano je da u toku prvih 24 časa od uboda, kako bi se smanjila verovatnoća prenošenja infekcije. Na krpelja ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva – etar, alkohol, benzin, aceton, lak za nokte i slično. Ova sredstva će izazvati povraćanje crevnog sadržaja krpelja i zarazu tamo gde se Borrelia nalazi u crevnom sadržaju zaraženog krpelja, takođe samostalno vađenje krpelja često rezultira tako što se ne odstrani ceo, već ostane delić koji jednako loše utiče na zdravstveno stanje čoveka ili životinje.

J.S.