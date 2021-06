Otvorena izložba fotografija “Moj grad Kruševac”

Svečana dodela nagrada i video izložba fotografija povodom foto konkursa “Moj grad Kruševac” otvorena je na platou ispred Kulturnog centra. Povodom obeležavanja jubileja 650 godina od osnivanja Grada Kruševca, Kulturni centar je po prvi put raspisao ovakav konkurs, a birale su se najlepše fotografije kroz koje su autori prikazali prirodne lepote i kulturno-istorijske znamenitosti grada

– Moja fotografija je slučajno nastala. To je bio običan kišni dan, u prolazu sam je napravio, kada je stala kiša i pojavila se duga. Nagrada mi puno znači jer je nisam očekivao, sve je bilo nabrzaka. Fotografijom se bavim od 2008., ali amaterski, zbog opreme, ali svakog dana učim i usavršavam se – kaže Boriša Radosavljević čija je fotografija “Ispod duge” osvojila prvu nagradu.

I drugoplasirana fotografija koju je napravo Borko Petrašinović, a koja prikazuje crkvu Lazaricu, nastala je spontano.

– Nastala je u zadnjem momentu, nisam hteo da se prijavim za konkurs, drugarica Kristina me je naterala da odemo do crkve i napravimo neku fotku, video sam kako su se deca igrala ispred crkve i to je bio pravi trenutak. Meni nagrada ne znači ništa, jer ovo je moj hobi. Znači mi zbog svih ovih ljudi, koje i ja predstavljam, jer Kruševac je ništa bez ljudi koji u njemu žive. Svi ljudi koji su došli i koji možda nisu mogli da dođu, ovo je za njih – ističe on.

Treću nagradu ponela je Jelena Vučković, sedamnaestogodišnjakinja, za fotografiju “Susreti različitosti”.

– Konačno sam kupila aparat koji već dugo želim i za koji sam skupljala novac, njime sam i napravila ovu fotografiju. Profesionalno ne planiram da se bavim fotografijom, zato što mislim da u našoj zemlji ne prolazi fotografija u tom smislu koji ja želim da pokažem, a to je realistična slika, prava emocija i trenutak, ne iscenirana slika, studijska fotografija. Moja fotografija nije iscenirana, sedela sam na klupici na Bagdali, naišao je čovek i spontano sam uhvatila trenutak – navodi ona.

Na konkurs je pristiglo mnoštvo fotografija, uglavnom mlađih autora. Cilj ovog konkursa je bio da se Kruševac i okolina prikažu u najboljem svetlu i na taj način i promovišu.

– Dragi naši Kruševljani, želeli smo ovim konkursom i vas da uključimo, da zajedno učestvujemo u obeležavanju ovako velikog jubileja. Hvala vam što ste nas podsetili da smo jedan od najlepših gradova. Ovim konkursom hteli smo da ukažemo na sve prirodne i arhitektonske lepote našeg grada, koji se puno promenio u poslednjih nekoliko godina i doživeo veliku ekspanziju u infrastrukturnom i arhitektonskom delu. Mi možemo biti dobri domaćini kada treba da povedemo nekog i da pokažemo sve lepote našeg grada – obratila se direktorka Kulturnog centra, Violeta Kaplarević.

U čast učesnika i nagrađenih priređen je umetnički program, na kome je nastupio deo Dečijeg hora Kulturnog centra sa dirigentkinjom Violetom Jonovskom kao i Tanja Gašić, članica Dramskog studija ove ustanove, koja je recitovala pesmu Kruševljanke, Tanje Đurić.

