Na „Zlatnoj kacigi“ Đerlek održao radionicu crtanja karikatura

U Medija centru KCK danas je održana master class radionica crtanja karikatura za mlade do 18 godina. Radionicu je vodio karikaturista Muhamed Đerlek Max, dobitnik brojnih nagrada na domaćim i stranim festivalima karikature i dugogodišnji saradnik Festivala humora i satire „Zlatna kaciga“.

– Pokušaću da deci prenesem moje znanje i savete kako i na koji način da rade karikaturu. To je likovna grana koja je vrlo zahtevna. Mi, karikaturisti, moramo da posedujemo dva veoma bitna elementa: duhovitost i spremnost na duboko uranjanje u problem. Da opazimo sve ono što je devijantno i da kritikujemo ali ne sa zlom namerom, već sa namerom da društvo bude humanije i bolje – rekao je Đerlek i dodao da postoji interesovanje među mladima da se bave karikaturom, ali mlađe generacije se ipak radije okreću stripu jer je bolje plaćen.

KCK sa pokroviteljem, Gradom Kruševcem, već 32 godine, organizuje Međunarodni Festival humora i satire „Zlatna kaciga“, koji predstavlja most kulturne razmene stvaralaca iz sveta i našeg grada.

– Ove godine tema je bila interesantna za sve one koji su poslali svoje radove, kako u oblasti karikature, tako i u pisanoj formi. Za odrasle i decu tema je bila „Prijatelj“. Sa svih kontinenata, iz 44 zemlje sveta, 228 autora poslalo je oko 500 karikatura i oko 300 aforizama. U susret završnoj večeri imamo Master class radionicu na kojoj učestvuju oni koji su osvojili značajna mesta u okviru konkursa. Završnoj večeri prethodi izložba koja počinje u 18 časova u Beloj sali KCK, gde ćemo po tradiciji dodeliti nagradu „Klasovo majstorsko pero“. Naši sugrađani imaće priliku da vide koje su to nagrađene karikature, kao i one koje su ušle u uži izbor – ističe direktorka Kulturnog centra Kruševac Violeta Kaplarević.

U Bioskopu Kruševac od 19 sati na završnoj večeri biće uručene nagrade za karikaturu i pisanu formu. Poznatom kruševačkom kompozitoru Miroljubu Aranđeloviću Rasinskom biće dodeljena nagrada za životno delo, a nagrada „Vitez od Čarapanije ser Hardi“ biće uručena glumcu Lazaru Ristovskom.

Kruševlajni će uživati u umetničkom programu u kom učestvuje sopran Mina Gligorić i Milivoje Veljić, koji će na klaviru izvesti kompozicije Miroljuba Aranđelovića Rasinskog. Veče će ulepšati pantomimičar Marko Stojanović i dramski umetnik Fuad Tabučić.

Program će voditi glumica, Kruševljanka, Ana Sakić.

