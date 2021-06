Opšta bolnica nakon smirivanja epidemije: Postepeno vraćanje nekovid pacijentima

Petnaest meseci nakon što je počela epidemije korone kruševačka Opšta bolnica postepeno se vraća u normalu, odnosno u redovan rad sa nekovid pacijentima. Operacije katarakte se rade, snimanja na skeneru obavljaju se u periodu do 30 dana, dok bi operacije kuka i kolena trebalo da počnu u julu. Trenutno je na ovdašnjem infektivnom odeljenju smešten jedan pacijent koji se leči od posledica korone, što je najmanje od početka epidemije, a podsetimo da ih je sredinom decembra bilo 246

– Trudimo se da se vratimo u prekovid stanje i funkcionisanje, to ne može odjednom. Nastojimo da nadoknadimo sve što je u kovid periodu propušteno sa nekovid pacijentima, ali imamo i dodatni napor da na odgovarajući način tretiramo postkovid komplikacije, odnosno da kontrolišemo osobe koje su preležale kovid – kazala je za KruševacGrad direktorka Opšte bolnice dr Vesna Stević Gajić.

Operacije katarakte se od maja ponovo rade i to u punom kapacitetu, pet operacija dnevno, odnosno 25 nedeljno, isto kao pre kovida, a čekanje je, prema njenim rečima, do 30 dana.

Operacije kuka i kolena, još uvek nisu počele, a trebalo da bi krenu od jula.

– U toku je formiranje liste čekanja i uskoro bi trebalo da znamo koliko je tu pacijenata. Na listi je pre epidemije za operaciju kuka bilo oko 200 pacijenata, sada ih pozivamo kako bi revidirali listu jer su neki odustali, pojedini su se možda negde operisali. Ranije je bilo pet do sedam, najviše deset operacija kuka nedeljno – kazala je ona.

Objasnila je da se broj operacija koje se rade prilagođava broju anesteziologa, jer su po dva anesteziologa iz kruševačke Opšte bolnice angažovana u Kovid bolnici. Potvrdila je da je jedini način da se poveća broj anesteziloga dodela specijalizacija, uz napomenu da ovdašnja bolnica svake godine to čini u punom kapacitetu.

– To znači da svim lekarima koji su do konkursa za specijalizacije primljeni u stalni radni odnos dajemo specijalizacije. Trenutno imamo 33 lekara na specijalizacijama, od kojih je dvoje za anesteziju. Prošle godine smo dodelili devet specijalizacija, u ovoj već pet, koliko smo imali lekara. U toku je prijem još tri lekara u stalni radni odnos što znači da ćemo imati još najmanje tri specijalizacije u ovoj godini. Generalno gledano povećan je broj lekara, od 2017. godine 27 lekara je iz različitih razloga napustilo Zdravstveni centar, a u tom periodu smo primili 44 lekara. Sve je to urađeno u skladu sa propisima – navela je direktorka ovdašnje Opšte bolnice.

Podsetila je da su tokom prethodnih 15 meseci bez prekida zbrinjavani pacijenti koji su na hemodijalizi, hemoterapiji te svi pacijenti sa hitnim stanjima.

– Zbrinjavali smo i pacijente kod kojih smo imali sumnje na malignitet, te operacije nisu bile nikada obustavljene. One nisu hitne u smislu da tog trenutka ugrožavaju život, ali mogu da utiču kasnije na zdravlje pacijenta, tako da u takvim operacijama nije bilo zastoja – podsetila je ona.

O tome koliko je epidemija korone „okupirala“ zdravstveni sistem slikovito govore brojke. Od marta prošle godine do danas u kruševačkoj Opštoj bolnici zbog posledica korone bilo je hospitalizovano oko četiri hiljade pacijenata.

– Kovid bolnica u Batajnici je, na primer, do sada imala više od osam hiljada hospitalizovanih pacijenata, kruševačka Kovid bolnica oko dve i po hiljade, to vam govori koliko je mnogo pacijenata bilo kod nas. U tom periodu smo imalo preko 16 hiljada pregleda u ambulanti infektivnog odeljenja – navela je naša sagovornica.

Kruševačka Opšta bolnica je prva dva kovid pacijenta primila 17.marta, da bi do 13. aprila taj broj stigao do 100. Usledio je pad te su prvog juna na infektivnom bila samo dva kovid pacijenta. Novi talas je doveo do toga da su 22. jula zbog korone u bolnici ležale 103 osobe. Novo smirivanje epidemije zabeleženo je tokom septembra kada je bilo hospitalizovano po troje do četvoro pacijenata. Usledio je novi talas, pik je bio sredinom decembra, kada je u Opštoj bolnici zbog kovida ležalo 246 pacijenata.

– Tada je bukvalno cela bolnica bila mobilisana, urađena je reorganizacija rada svih službi jer je polovina kapacijeta bila zauzeta kovid pacoijentima. Ukupno imamo 595 postelja. U tim momentima smo morali da imamo po 30 postelja obezbeđenih za prijem jer je u tom periodu bilo po više od 30 dnevno primljenih, planirali smo danas za sutra, ništa više od toga nismo mogli da planiramo – podsetila je ona.

U ovoj godini pik je zabeležen početkom aprila, kada je bilo hospitalizovano oko 150 pacijenata.

Među pacijentima koji su tokom prethodnih 15 meseci od korone lečeni u u ovdašnjoj bolnici bilo je 25 trudnica i 33 dece.

U borbu protiv korone krenulo se sa infektivnog odeljenja koje u redovnim uslovima ima 14 postelja, a koje je pre proglašenja vanrednog stanja i prijema prvih pacijenata bilo prošireno posteljama sa kožnog odeljenju, te imalo ukupno 22 kreveta. Kako se epidemija razbuktavala iseljavani su odeljenje po odeljenje i zgrada po zgrada, da bi sredinom decembra za nekovod pacijente ostali samo deo hirurgije, ginekologija i deo internog.

Tokom borbe protiv korone ovdašnja bolnica je dobila značajanu podršku nadležnih, ali i donatora, koji su obezbedili veliku količinu opreme.

– Od početka epidemije bolnica je dobila dosta medicinskih aparata i opreme među kojima su dva mobilna i jedan stacionarni rentgen aparata, 25 kliničkih i mobilnih respiratora, dva ultrazvučna aparata, 30 pacijent monitora, četiri defibrilatora, dva aparata za anesteziju, nekoliko gasnih analizatora, bronhoskop, dezinfekcioni tunel, infuzione pumpe, protokomere, ličnu zastitnu opremu – navela je direktorka Bolnice.

Iz perspektive trenutno povoljnije epidemiološke situacije dr Vesna Stević Gajić apeluje još jednom na građane da budu odgovorni i da se vakcinišu kako ne bi ponovo došli u opisanu situaciju.

J.B.