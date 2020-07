Otkazan Kruševački polumaraton 

Peti Kruševački Generali polumaraton koji je trebalo da bude održan 4.jula, odložen je do daljnjeg zbog aktuelne epidemiološke situacije,. Kako je novinarima kazao predsednik Atletsko rekreativnog kluba “Maratonac”, Seniša Gašić, maraton će biti održana tek onda kada to bude potpuno bezbedno za učesnike, organizatore i publiku

Gašić je kazao da ova sportska manifestacija okuplja takmičare iz cele zemlje i regiona, te da je upravo zato i otkazana.

– Zbog epidemiloške situacije u celoj Srbiji, mi kao organizatori i Grad kao pokrovitelj, odlučili smo da do daljnjeg odložimo peti Kruševački Generali polumaraton. Reč je jednoj od najvećih sportskih manifestacija u našem gradu koja bi realno okupila dve do tri hilajde ljudi, što je samo po sebi rizik u ovom trenutku – rekao je on.

Pripreme za maraton koji je trebalo da se održi za dva dana podrazumevale su da svi volonteri nose maske, planirala je i kompletan dezinfekcija, beskontaktno merenje temperature svim učesnicima, te socijalna distanca za publiku.

– Pored svih planiranih mera preventive, ipak je odlučeno da maraton bude otkazan, a da se družimo i trčimo, nastavićemo onda kada koronu budemo ostavili iza sebe – poručio je Gašić.

Za takmičarski deo ovogodišnjeg polumaratona prijavilo se 1.100 trkača, za trku zadovoljstva oko 500 ljudi, a za trku “Dečji osmeh” preko 600 dece, odnosno, preko hiljadu, zajedno sa roditeljima.

Inače, ovogodišnji Kruševački polumaraton trebalo je da bude održan 15.marta, ali je zbog pandemije korona virusa tada odložen za 3.maj. U međuvremenu, trka je pomerena za 4.jul, ali je zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području cele Srbije, ponovo otkazana. Novi datum održavanja nije određen.

