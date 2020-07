Mobilni mamograf u Varvarinu

U Domu zdravlja “Dr Vlastimir Godić” u Varvarinu prošle nedelje postavljen je mobilni mamograf. Pregled je besplatan, a da obave ovu dijagnostičku proceduru mogu sve žene starosti od 50 do 69 godina, nevezano od toga da li imaju overenu zdravstvenu knjižicu. Da urade momografiju mogu i žene koje ne spadaju u cilju populaciju, a imale su ranije problema sa dojkom

– Za žene starosti od 50 do 69 godina nije potreban uput, dovoljno je da dođu sa zdravstvenom knjižicom a ukoliko je nemaju, treba da ponesu neki lični dokument, poput pasoša ili lične karte, kako bi potvrdile svoj identitet. One koje su mlađe od 50 ili starije od 69 godina prethodno treba da dođu na pregled u Dom zdravlja, da ponesu kompletnu dokumentaciju ukoliko su ranije imale problema sa dojkom i, ukoliko zaista postoji indikacija da se uradi mamografija, zakazaćemo im ovu dijagnostičku proceduru – kaže Danijela Milojković Pantić, specijalistkinja ginekologije i akušerstva, uz poziv svim meštankama opštine Varvarin koje u protekle dve godine nisu obavile ovaj pregled, da to sada učine.

Interesovanje za mamografski pregled je zadovoljavajuće, a javljaju se žene svih starosnih kategorija. Mamograf će u Varvarinu ostati do polovine ovog meseca i biće dostupan pacijentkinjama svih sedam dana u nedelji, od 8 do 20 časova. Iz Doma zdravlja poručuju da bi sve žene koje dođu na mamografiju, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, trebalo da imaju zaštitnu masku.

Inače,sa organizovanim skriningom raka dojke u Varvarinu trebalo je da se otpočne ove godine, ali je taj proces privremeno stopiran zbog aktuelne epidemiloške situacije.

U varvarinskom Savetovalištu za žene i trudnice ultrazvučni pregled dojki mesečno obavi oko 35 žena. Iako je ova dijagnostička procedura prvi korak u ranoj dijagnostici karcinoma dojke, pacijentkinje na pregled uglavnom dolaze sa već prisutnim simptomima bolesti, prepoznatih od strane ginekologa ili izabranog lekara.

Varvarin nema mamograf, pa se pacijentkinjama ovaj pregled, preko IZIS-a, zakazuje u kruševačkom Domu zdravlja. Kako nam je ranije rečeno , termini za mamogarfiju su uglavnom zauzeti, pa se na pregled čeka i po nekoliko meseci, čime se gubi dragoceno vreme.S obzirom na to da nema organizovanog skrininga raka dojke, ne postoji ni podaci o u toj opštini broju obolelih i umrlih žena od karcinoma dojke.

Mamografija omogućava ne samo da se rak dojke otkrije u ranoj fazi, već i da se otkriju prekancerozne promene čijim se uklanjanjem sprečava nastanak malignih promena. Mobilni mamograf je poslednjih put u Varvarinu bio postavljen pre pet godina, kada je interesovanje za ovu dijagnostičku proceduru bilo veliko.

Inače, u Srbiji je karcinom dojke najčešći maligni tumor kod žena. Godišnje se registruje oko 4.600 novotkrivenih slučajeva obolevanja od ove bolesti, a umre oko 1.600 žena. Meren godinama izgubljenog života karcinom dojke je na trećem mestu kao uzrok smrti kod žena starosti između 45 i 64 godine, posle šloga i infarkta. Na teritoriji Rasinskog okruga, od karcinoma dojke godišnje oboli 160 a umre između 45 i 50 žena.

D.P.

Mobilni mamograf u Varvarinu

U Domu zdravlja “Dr Vlastimir Godić” u Varvarinu prošle nedelje postavljen je mobilni mamograf. Pregled je besplatan, a da obave ovu dijagnostičku proceduru mogu sve žene starosti od 50 do 69 godina, nevezano od toga da li imaju overenu zdravstvenu knjižicu. Da urade momografiju mogu i žene koje ne spadaju u cilju populaciju, a imale su ranije problema sa dojkom - Za žene starosti od 50 do 69 godina nije potreban uput, dovoljno je da dođu sa zdravstvenom knjižicom a ukoliko je nemaju, treba da ponesu neki lični dokument, poput pasoša ili lične karte, kako bi potvrdile svoj identitet. One…