Opšte stanje u oblasti saobraćaja na teritoriji grada Kruševca

Na području Policijske uprave Kruševac za 9 meseci ove godine dogodila se 321 saobraćajna nezgoda sa povređenim licima, odnosno 11,8 odsto više nego prošle godine u istom periodu. U ovim nezgodama devet osoba je izgubilo život, isto kao i prošle godine. Manji je i broj teže povređenih osoba za 18 odsto, ali je za oko 12 odsto veći broj osoba sa lakšim povredama

Kako navode iz PU Kruševac, tokom redovnih i pojačanih kontrola Saobraćajna policija je, od početka godine do kraja septembra, na području Rasinskog okruga otkrila ukupno 15.875 prekršaja. Najčešći su: prekoračenje dozvoljene brzine – 8.346, nekorišćenje sigurnosnog pojasa -2.546, vožnja pod uticajem alkohola – 1.105 ali i drugi prekršaji kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

U navedenom periodu zadržana su 302 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola preko 1,20 promila i 58 pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

– Saobraćajna policija svakog meseca sprovodi akcije pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, prekoračenja brzine, zatim otkrivanja prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša – kaže se u odgovoru kojeg su nam poslali iz PU Kruševac.

Za prvih devet meseci ove godine Saobraćajna policija je zabeležila prekoračenje brzine u 8.346 slučajeva

Što se saobraćajne signalizacije tiče, za nju je zadužen upravljač puta – za državne puteve JP Putevi Srbije, a za lokalne puteve i ulice JP za urbanizam i projektovanje. Izgradnja kružnih tokova na većim raskrsnicama u gradu olakšala je protok saobraćaja u gradu što znatno utiče na smanjenje gužvi.

– Saobraćajna policija, osim represivnih, preduzima i niz preventivnih mera na podizanju saobraćajne kulture sugrađana. Pripadnici Saobraćajne policije su držali predavanja u predškolskim ustanovama i nižim razredima osnovnih škola kroz projekat „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“, kao i maturantima u okviru akcije „Matura“.

Takođe, saobraćajni policajci održavali su tribine sa vozačima traktora uoči početka sezone poljoprivrednih radova i sa penzionerima o pravima i obavezama pešaka u saobraćaju.

Zbog vožnje pod uticajem alkohola preko1,20 promila, zadržana su 302 vozača

I ove godine saobraćajna policija nastavlja sa preventivnim aktivnostima, kako bi predavanjima i tribinama doprla do svih učesnika u saobraćaju.

– Odeljenje Saobraćajne policije Policijske uprave Kruševac apeluje na vozače da ne koriste telefone tokom vožnje, vezuju sigurnosni pojas, obrate više pažnje kada vrše preticanje i da to rade isključivo na mestima gde to nije zabranjeno, kao i da ne konzumiraju alkohol.

Iz PU Kruševac upućen je apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

O. Milićević