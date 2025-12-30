Novogodišnja akcija Crvenog krsta Kruševac „Jedan paketić – puno ljubavi“
Postavljeno: 30.12.2025
Crveni krst Kruševac i ove godine organizovao je tradicionalnu novogodišnju akciju „Jedan paketić – puno ljubavi“ sa željom da praznične dane ulepša najmlađima koji će ih provesti na Odeljenju pedijatrije Opšte bolnice Kruševac
Volonteri Crvenog krsta Kruševac su u pratnji Deda Mraza poklonili paketiće deci.
– Svake godine organizujemo ovu akciju kako bi ulepšali dane deci koja novogodišnje i božićne praznike provode u bolnici. Ove godine paketiće smo pripremili uz podršku učenika OŠ „Jovan Popović“. Oni su u školi organizovali akciju „Drug drugu“, gde su deca donosila slatkiše i paketiće. Zahvaljujući njima doneli smo deci poklone- istakao je koordinator Crvenog krsta Kruševac Slobodan Antić.
Glavna sestra Dečijeg odeljenja Opšte bolnice Kruševac Lidija Matić zahvalila je Crvenom krstu što se uvek sete najmlađih pacijenata.
Akcija „Jedan paketić – puno ljubavi“ organizuje se već trideset godina.
O. Milićević
