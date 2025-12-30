Novogodišnja akcija Crvenog krsta Kruševac „Jedan paketić – puno ljubavi“

Postavljeno: 30.12.2025

Crveni krst Kruševac i ove godine organizovao je tradicionalnu novogodišnju akciju „Jedan paketić – puno ljubavi“ sa željom da praznične dane ulepša najmlađima koji će ih provesti na Odeljenju pedijatrije Opšte bolnice Kruševac

Volonteri Crvenog krsta Kruševac su u pratnji Deda Mraza poklonili paketiće deci.

– Svake godine organizujemo ovu akciju kako bi ulepšali dane deci koja novogodišnje i božićne praznike provode u bolnici. Ove godine paketiće smo pripremili uz podršku učenika OŠ „Jovan Popović“. Oni su u školi organizovali akciju „Drug drugu“, gde su deca donosila slatkiše i paketiće. Zahvaljujući njima doneli smo deci poklone- istakao je koordinator Crvenog krsta Kruševac Slobodan Antić.

Glavna sestra Dečijeg odeljenja Opšte bolnice Kruševac Lidija Matić zahvalila je Crvenom krstu što se uvek sete najmlađih pacijenata.

Akcija „Jedan paketić – puno ljubavi“ organizuje se već trideset godina.

O. Milićević

Izmenjeno radno vreme ustanova i trgovina tokom praznika

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. decembar 2025., 15:57
 

Pljuskovi
2°C
Apparent: -7°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 4.1 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top