Tokom praznika izmenjen režim gradskog i međugradskog saobraćaja

„Jugoprevoz Kruševac“ obaveštava putnike da će tokom Novogodišnjih i Božićnih praznika doći do izmena u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju

U periodu praznika, gradske i prigradske linije saobraćaće po izmenjenom režimu:

1, 2, 4. i 7. januar 2026. – saobraćaj će se odvijati po nedeljnom redu vožnje;

3. januar 2026. godine – važi subotnji red vožnje;

Noćni prevoz neće raditi od 31. decembra 2025. do 7. januara 2026. godine.

Za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika međugradski polasci radiće po sledećem rasporedu:

Tokom 31. decembra 2025. i 6. januara 2026. godine ne saobraćaju sledeći polasci:

Iz Kruševca:

Kruševac – Beograd 17:30

Kruševac – Niš 18:45

Kruševac – Kragujevac 13:30

Kruševac – Čačak 14:45

Za Kruševac:

Beograd – Kruševac 20:00

Kragujevac – Kruševac 19:00

Takođe, 31. decembra 2025. i 6. januara 2026. godine polazak Leskovac – Niš – Čačak u 12:00 skraćuje se i saobraća do Kruševca.

Sledeći polasci neće saobraćati 1. i 7. januara 2026. godine:

Iz Kruševca:

Kruševac – Beograd – Novi Sad 05:15

Kruševac – Kragujevac 06:15

Kruševac – Niš – Leskovac 06:45

Polazak Kruševac – Beograd u 07:45 ne saobraća od 1. januara 2026. do 7. januara 2026. godine (počinje sa radom 8. januara).

Za Kruševac:

Kragujevac – Kruševac 13:30

Novi Sad – Kruševac 15:30

Leskovac – Kruševac 12:00

Niš – Kruševac 05:30 i 13:00

Čačak – Kruševac 05:20

Polazak Beograd – Kruševac u 14:15 ne saobraća od 1. do 7. januara 2026. godine (počinje sa radom 8. januara). Pored toga, 1. i 7. januara i polazak Leskovac – Niš – Čačak u 12:00 skraćuje se i saobraća iz Kruševca u 14:45 za Čačak.