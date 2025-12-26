Tokom praznika izmenjen režim gradskog i međugradskog saobraćaja

Postavljeno: 26.12.2025

„Jugoprevoz Kruševac“ obaveštava putnike da će tokom Novogodišnjih i Božićnih praznika doći do izmena u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju

U periodu praznika, gradske i prigradske linije saobraćaće po izmenjenom režimu:

  • 1, 2, 4. i 7. januar 2026. – saobraćaj će se odvijati po nedeljnom redu vožnje;
  • 3. januar 2026. godine – važi subotnji red vožnje;
  • Noćni prevoz neće raditi od 31. decembra 2025. do 7. januara 2026. godine.

Za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika međugradski polasci radiće po sledećem rasporedu:

Tokom 31. decembra 2025. i 6. januara 2026. godine ne saobraćaju sledeći polasci:

Iz Kruševca:

  • Kruševac – Beograd 17:30
  • Kruševac – Niš 18:45
  • Kruševac – Kragujevac 13:30
  • Kruševac – Čačak 14:45

Za Kruševac:

  • Beograd – Kruševac 20:00
  • Kragujevac – Kruševac 19:00

Takođe, 31. decembra 2025. i 6. januara 2026. godine polazak Leskovac – Niš – Čačak u 12:00 skraćuje se i saobraća do Kruševca.

Sledeći polasci neće saobraćati 1. i 7. januara 2026. godine:

Iz Kruševca:

  • Kruševac – Beograd – Novi Sad 05:15
  • Kruševac – Kragujevac 06:15
  • Kruševac – Niš – Leskovac 06:45

Polazak Kruševac – Beograd u 07:45 ne saobraća od 1. januara 2026. do 7. januara 2026. godine (počinje sa radom 8. januara).

Za Kruševac:

  • Kragujevac – Kruševac 13:30
  • Novi Sad – Kruševac 15:30
  • Leskovac – Kruševac 12:00
  • Niš – Kruševac 05:30 i 13:00
  • Čačak – Kruševac 05:20

Polazak Beograd – Kruševac u 14:15 ne saobraća od 1. do 7. januara 2026. godine (počinje sa radom 8. januara). Pored toga, 1. i 7. januara i polazak Leskovac – Niš – Čačak u 12:00 skraćuje se i saobraća iz Kruševca u 14:45 za Čačak.

