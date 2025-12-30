Više novca za visoko obrazovanje

Ministarstvo prosvete izmirilo je sve finansijske obaveze prema visokoškolskim ustanovama, uz istovremenu najavu značajnih povećanja plata zaposlenima u visokom obrazovanju. Kako je saopšteno, isplate koje su realizovane tokom decembra predstavljaju deo šireg plana unapređenja finansijske stabilnosti univerziteta, fakulteta i akademija, ali i poboljšanja materijalnog položaja nastavnog i nenastavnog kadra, čiji je rad od ključnog značaja za obrazovni sistem i budućnost društva u celini

U skladu sa postignutim dogovorom između predstavnika Vlade Srbije i visokoškolskih ustanova, Ministarstvo je tokom ovog meseca uplatilo sredstva po osnovu četvrte rate za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih, u ukupnom iznosu od gotovo 583 miliona dinara.

Zajedno sa prethodno isplaćene tri rate, ukupan iznos sredstava namenjenih materijalnim troškovima i drugim primanjima zaposlenih po zakonu i posebnom kolektivnom ugovoru dostigao je 2,615 milijardi dinara. Dodatno, obezbeđeno je još 210 miliona dinara za podršku realizaciji master i doktorskih studija na univerzitetima i fakultetima širom Srbije.

Poseban akcenat stavljen je i na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u visokom obrazovanju, imajući u vidu da su upravo prosvetni radnici nosioci znanja i vaspitanja budućih generacija. Budućnost zemlje u velikoj meri zavisi od mladih ljudi, a kvalitet obrazovanja koji dobijaju direktno je povezan sa uslovima u kojima rade oni koji im znanje prenose. Zbog toga je, od 1. januara 2026. godine, predviđeno izjednačavanje osnovice za obračun plata u visokom obrazovanju sa osnovicama plata na ostalim nivoima obrazovanja, dok su dodatna sredstva u iznosu od 5,7 milijardi dinara obezbeđena za povećanje plata zaposlenih za 15,97 odsto.

Iz Ministarstva poručuju da će i tokom 2026. godine nastaviti da prate finansijske potrebe univerziteta, fakulteta, akademija strukovnih studija i visokih škola, te da će sredstva iz budžeta biti opredeljivana u skladu sa zakonom, planiranom dinamikom i organizacijom poslova u okviru sistema za pripremu i izvršenje budžeta.