Oprema se Hala sportova, korona u Okrugu potvrdjena kod 88 ljudi

Počelo je opremanje kruševačke Hale sportova za prijem pacijenata obolelih od korona virusa, koji imaju najlakšu kliničku sliku, a taj posao bi trebalo da bude završen do kraja nedelje, rečeno je za kruševacgrad.rs u Štabu za vanredne situacije

Prema podacima kruševačkog Štaba do danas je na području Rasinskog okruga korona virus potvrdjen kod 88 osoba, a medju 79 ljudi, kod kojih je virus do juče bio potvrdjen bilo je 55 – oro iz Kruševca. Medju njima je dvoje zdravstvenih radnika koji su u samoizolaciji. Prema podacima Štaba do sada su od posledica korona virusa preminule tri osobe iz Kruševca.

Na odeljenju infektologije, kruševačke Bolnice, trenutno je smeštena 61 osoba.

Ovdašnji Zavod za javno zdravlje danas šalje 32 nova uzorka na analizu u Veterinarski institut Kraljevo.

Inače, prema podacima nadležnih službi, do danas je 1008 osoba u Rasinskom okrugu, koje su doputovale iz inostranstva, stavljeno su pod nadzor, dok su 325 osobe iz kontakta sa obolelima stavljene pod zdravstveni nadzor.

J.B.

