Od sutra tržni centri, kafići, frizeri… – do 17 sati i bez rada vikendom

Ugostiteljski objekti – kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. Slično radno vreme imaju i druge uslužne delatnosti. Ovo su nove mere koje je danas usvojila Vlada Srbije na osnovu preporuka Kriznog štaba. Mere stupaju na snagu od sutra

I tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, kao ni frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, balon sale za rekreativni sport, takođe neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 ujutru. I za njih važi radno vreme od 5 do 17 časova radnim danima.

Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, svih sedam dana u nedelji. Prodavnice prehrambene robe, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i objekti gde ne ulazi u objekat prilikom kupovine, mogu raditi kako radnim danima, tako i vikendom, do 21 čas.

Ove resktrikcije ne važe za apoteke i benzinske pumpe, ali samo deo koji se bavi prodajom goriva. Ove delatnosti mogu da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja. Takođe, ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Pijace će biti otvorene i u danima vikenda od 6 časova ujutru do 15 časova, a izuzetak od navedenih mera su i restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja. Oni mogu pružati usluge do 21 čas svakoga dana, ali samo registrovanim i prijavljenim gostima.

Profesionalni sportisti mogu koristiti sportske objekte za pripreme za svoja takmičenja u toku vikenda. Bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije moći će da rade radnim danima, kao i subotom i nedeljom, do 17 časova.

Ove mere koje je danas usvojila Vlada Srbije, na snagu stupaju sutra, u petak 4. decembra.

Foto: pixabay

