Filmski vikend kod kuće: Pet naslova za svačiji ukus

Kada vikend dođe, a vremenski uslovi nisu baš idealni za izlazak, nema ništa bolje nego zavaliti se udobno u fotelju i uživati u dobrom filmu. Bez obzira na to da li volite porodične avanture, urnebesne komedije, nežne ljubavne priče, klasike ili uzbudljive horor filmove, imamo preporuke za vas

1. „Rear Window“ (1954) – Ovaj triler, režiran od strane Alfreda Hitchcocka, prati fotografa L.B. Jeffriesa (James Stewart) koji zbog slomljene noge provodi vreme posmatrajući komšije kroz prozor. Kada sumnja da je jedan od njih počinio ubistvo, Jeffries se upliće u misteriju i suočava se sa sve većim opasnostima. Film je poznat po svojoj napetosti, izuzetnoj režiji i ikoničkoj ulozi Grace Kelly.

2. “Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (2004) – Ova eksperimentalna romantična drama prati priču o Joelu (Jim Carrey) i Clementine (Kate Winslet) koji se odlučuju na proceduru brisanja svojih uspomena na turbulentnu vezu. Film istražuje prirodu ljubavi i sjećanja na jedinstven i maštovit način. „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ je vizuelno zapanjujući film sa snažnim glumačkim nastupima.

3.“The Royal Tenenbaums“ (2001) – U ovoj crnohumornoj drami razmaženu porodicu Tenenbaum, ponovno okuplja otac, Royal Tenenbaum (Gene Hackman), koji lažno tvrdi da je smrtno bolestan. Film istražuje dinamiku disfunkcionalne porodice, dok se likovi suočavaju sa svojim ličnim problemima i konfliktima. „The Royal Tenenbaums“ je prepoznatljiv po svojoj jedinstvenoj vizuelnoj estetici, bogatom karakterizacijom i britkim dijalozima.

4 . „Get Out“ (2017) – Ova psihološka horor-drama, koju je režirao Jordan Peele, prati mladi par, Chrisa (Daniel Kaluuya) i Rose (Allison Williams), koji posete Roseinu porodicu na izolovanoj imanju. Chris ubrzo otkriva jezivu tajnu koja se krije iza osnovne idile porodice. „Get Out“ je dobio brojne pohvale za svoju originalnost, intrigantnu priču i socijalno-političke teme koje istražuje.

5. „Coco“ (2017) – Ova animirana avantura, producirana od strane Pixar Animation Studios, prati dečaka imenom Miguel koji putuje u zemlju mrtvih kako bi otkrio tajnu svoje porodične prošlosti. Film istražuje teme porodičnih veza, ljubavi prema muzici i važnosti sećanja. „Coco“ je poznat po svojoj prelepoj animaciji, emotivnoj priči i predivnoj muzici.

Foto: Pixabay

M. J.