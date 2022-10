Frizerski salon- mesto velikih očekivanja

Frizera biramo oprezno, a kada steknemo poverenje, od toga da „on tačno zna kakvu frizuru želimo“ do toga da „ možemo uvek da im se poverimo“, onda mu ostajemo „verni“. O tome da li su i koliko su mušterije zahtevne, kako se ponašaju kada su zadovoljne a kako kada im očekivanja nisu ispunjena, te koliko je frizeru teško da sluša i čuva tajne svojih mušterija, razgovarali smo sa ovdašnjim frizerkama

Ne tako retka slika u frizerskim salonima, posebno u ženskim, je mušterija koja počinje sa pričom čim sedne u stolicu, kao da je to deo obavezan deo usluge. Frizerke kažu da nisu uvek raspoložene za razgovor, ali da znaju da se od njih to očekuje.

-Nekad mi razgovor prija, nekad ne. Priče idu od onih banalnih, do ozbiljnih gde mi se mušterije poveravaju. Čini mi se da više žele da se samo otvore, manje da čuju moj savet. S godinama naučite šta se od vas očekuje. U ovom poslu nije samo važno da ste dobar zanatlija već i da umete s ljudima- kaže jedna od kruševačkih frizerki.

Da morate čuvati tajne koje sa vama podele mušterije, nešto je što se podrazumeva.

-Tajna ostaje tajna. U protivnom, možete da izgubite mušteriju. Trudim se da sve što čujem u salonu, zaboravim čim dođem kući. Pre svega jer je to nešto što treba da ostane između mene i mušterije , a i ne mogu toliko tereta da nosim u sebi, jer ponekad su to tužne priče i teške životne situacije- navodi frizerka koja je želela da ostane anonimna.

Na temu aktuelnih frizura, očekivanja ali i zahteva koje neretko mušterije imaju, frizerke govore nešto otvorenije jer, kako kažu, to je ono što im i jeste posao.

Kako smo saznali, najaktuelnije frizure koje su obeležile leto 2022. su stepenasti bob, duži paž, te blagi talasi i messy kovrdže. Kada su u pitanju boje kose, najtraženiji je tzv.osunčani balayage, plavi pramenovi kao neprevaziđeni trend, a trenutno popularne su i bakarna i crvena intenzivna. Iako odavno nije u modi, određeni broj starijih sugrađanki ostaje veran nekada popularnom minivalu.

-Što se tiče feniranja i šišanja, uglavnom mušterija dođe sa konkretnim zahtevom. Kada je farbanje u pitanju, ima onih koje ne žele da eksperimentišu i ostaju dosledne svojoj boji, a ima i onih koje vole da menjaju i često dopuste frizeru da uradi po svom odabiru. Što se tiče svečanih frizura, uglavnom dođu sa idejom, ali uvek ima malo prostora za umetničku slobodu- objašnjava frizerka Aleksandra Krstić.

Nekada dosta tražen minival i dalje je omiljen kod određenog broja starijih sugrađanki i to uglavnom iz praktičnih razloga.

-Ja lično ne radim minival, ali ima mušterija koje to traže. Uglavnom su to starije žene koje vole da imaju sređenu frizuru, a nemaju vremena ili nisu u mogućnosti da stalno posećuju frizera- navodi naša sagovornica.

Kaže i to da ponekad mušterije imaju nerealne zahteve, te da to često bude veliki problem.

-Neke mušterije ponekad požele da imaju istu frizuru kao na slici koju su pronašle na internetu. To naravno nije uvek izvodljivo i svaki pokušaj da im to objasnite bude novi nesporazum i razlog njihovog nezadovoljstva. Na primer, dođu sa idejom da im kosa bude bujna kao sa slike koju su skinule sa interneta, a kosa im je inače dosta retka. To je neizvodljivo i mušterija onda bude nezadovoljna- kaže naša sagovornica.

Dok neke mušterije ne vole da eksperimentisu sa frizurama, već ostaju dosledne svom stilu, ima i onih koje odabir frizure prepuštaju frizeru.

-I kada vam mušterija da odobrenje da sami odlučite kako ćete joj srediti kosu, uvek je poželjno da pre nego što počnete, upoznate mušteriju sa idejom koju imate. Žene su jako osetljive kada je kosa u pitanju i neće vam oprostiti ako im loše uradite frizuru, posebno ako ih ošišate onako kako se njima ne sviđa- navodi Aleksandra, dodajući na kraju i to da je dobar frizer mnogo više od zanatskog umeća.

Photo: Pixibay

J. Pavlović