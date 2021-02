Radno vreme Kovid ambulante od ponedeljka 08. februara je od 7 do 17 časova, radnim danima i vikendom, obaveštavaju iz kruševačkog Doma zdravlja

Do sada je Kovid ambulanta radila od 9 do 17 časova, a takvo radno vreme je važilo od 25. januara, nakon što je broj pregleda počeo da opada. Prethodno je ta ambulanta radila od 7 do 22 sata svakog dana jer je dolazio veliki broj pacijenata, a shodno tome je povećavan i broj lekara i medicinskih sestara.

Poreporuka lekara je da se sugrađani jave čim osete prve simptome koji mogu da se dovedu u vezu sa korona virusom. To su povišena telesna temperatura, kašalj, otežano disanje i gubitak čula ukusa i mirisa.

J.B.

Novo radno vreme Kovid ambulante: od 7 do 17 časova

Radno vreme Kovid ambulante od ponedeljka 08. februara je od 7 do 17 časova, radnim danima i vikendom, obaveštavaju iz kruševačkog Doma zdravlja Do sada je Kovid ambulanta radila od 9 do 17 časova, a takvo radno vreme je važilo od 25. januara, nakon što je broj pregleda počeo da opada. Prethodno je ta ambulanta radila od 7 do 22 sata svakog dana jer je dolazio veliki broj pacijenata, a shodno tome je povećavan i broj lekara i medicinskih sestara. Poreporuka lekara je da se sugrađani jave čim osete prve simptome koji mogu da se dovedu u vezu sa korona…