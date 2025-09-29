Novi zakon o legalizaciji: Kako da upišete nepokretnost i postanete zvanični vlasnik

Republički geodetski zavod (RGZ) predstavio je brošuru kojom se građanima detaljno objašnjava postupak upisa nepokretnosti u skladu sa novim Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine. Ovaj zakon, poznat i kao „konačno svoj na svome“, omogućava da objekti u kojima ljudi žive ili rade budu zvanično registrovani i da njihovi vlasnici dobiju upisano pravo svojine

Prema objašnjenju RGZ-a, ceo postupak sprovodiće se putem digitalne platforme koju uspostavlja Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, uz podršku RGZ-a. Platforma će automatski uparivati podatke iz prijava sa javnim evidencijama kako bi se utvrdilo vlasništvo.

Postupak upisa sprovodi se u nekoliko faza:

1.Opštine unose svoje planske dokumente u roku od 30 dana od stupanja zakona na snagu.

2.Agencija proverava podatke u roku od 15 dana.

3.Građani zatim, u roku od 60 dana, podnose prijave za svoje nepokretnosti preko platforme.

4.Agencija upoređuje podatke sa javnim evidencijama i donosi odluku o upisu.

Ako je odluka pozitivna, RGZ odmah upisuje pravo svojine bez naplate posebnih taksi. U slučaju negativne odluke, građani i nadležni inspektori biće obavešteni elektronski.

Troškovi upisa zavise od veličine i tipa objekta. Za porodične kuće i stanove naknada se kreće od 100 do 1.000 evra, dok se za magacine i druge privredne objekte plaća 10 evra po kvadratnom metru ako su veći od 500 m². Od plaćanja naknade oslobođeni su socijalno ugroženi građani, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji i porodice sa troje ili više dece.

Naknada zavisi od tipa objekta i lokacije:

1.Za porodične kuće i stanove u Beogradu – od 100 do 1.000 evra,

2.U opštinama do 100.000 stanovnika – od 100 do 500 evra,

3.U opštinama od 50.000 do 100.000 – od 100 do 300 evra,

4.U opštinama ispod 50.000 – ispod 100 evra.

5.Za magacine i pomoćne objekte do 500 m² cena je 10 evra po m². Za komercijalne i druge objekte naknada odgovara doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta.

Kako je navedeno u brošuri, podnošenje prijava i praćenje njihovog statusa biće isključivo onlajn, uz podršku lokalnih samouprava, a odlučivaće jedinstveni organ – Agencija za prostorno planiranje i urbanizam.

Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Prijava zahteva osnovne podatke: JMBG podnosioca, broj katastarske parcele ili adresu, podatke o objektu (ID, vrsta, površina, spratnost, posebni delovi), fotografije, dokaze o pravu na zemljištu ili objektu (ugovor, rešenje o ostavini i sl.), kao i izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci tačni.

Za objekte na tuđem privatnom zemljištu bez pravnog osnova, podnosilac mora urediti odnose sa vlasnikom zemljišta. Objekti na površinama planiranim za javnu namenu i u zaštićenim područjima biće uklonjeni ili postaju vlasništvo države. Privremeni objekti (mobilne kuće, kontejneri, balon hale) samo se evidentiraju, bez upisa prava svojine.

Novi zakon uvodi i strože mere prema bespravno podignutim objektima – oni neće biti upisani kao privatno vlasništvo, već će biti uklonjeni ili postati vlasništvo države.

Iz RGZ-a poručuju da je cilj zakona da se konačno uvede red u evidenciju nepokretnosti u Srbiji i stavi tačka na višedecenijski problem nelegalne gradnje.

O. M.

Foto: Screenshot Opština Varvarin