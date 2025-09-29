Evropska unija uvodi digitalni sistem ulaz-izlaz od 12. oktobra

Nakon višegodišnjih odlaganja i usklađivanja propisa, Evropska komisija je potvrdila da od 12. oktobra započinje postupna primena novog sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System, EES) na spoljnim granicama država koje učestvuju u Šengenskom režimu

Cilj novog režima je digitalno evidentiranje datuma ulaska i izlaska, umesto tradicionalnog pečatiranja pasoša. Na taj način bi trebalo sprečiti prekoračenje dozvoljenog boravka od 90 dana u periodu od 180 dana.

Sistem će se uvesti fazno, tokom šest meseci, da bi na kraju bio aktivan na svim graničnim prelazima država članica i pridruženih zemalja Šengena. U početnoj fazi novi sistem biće primenjivan na glavnim tačkama ulaska kao što su aerodromi, luke, a potom i kopneni prelazi.

Putnicima iz država koje nisu članice EU biće neophodno prilikom prve prijave podneti biometrijske podatke, fotografiju i otiske prstiju, dok bi kasnije prelazi mogli biti obavljeni skeniranjem pasoša i automatskom kontrolom.

Uvođenje ovog sistema ima i usputnu vezu sa najavljivanom ETIAS-sistemom (European Travel Information and Authorisation System), koji će predstavljati autorizaciju putovanja za mnoge putnike iz zemalja koje ne zahtevaju vizu. Prema odlukama Komisije, naknada za ETIAS biće 20 evra, umesto dosadašnjih 7 evra, kada sistem postane operativan.

U praksi, predviđa se da sam postupak evidentiranja prvog ulaska traje nekoliko minuta, mada će početkom verovatno biti gužvi i usporavanja.

Za putnike iz Srbije, Velike Britanije, SAD i drugih zemalja koje nisu u EU, ovo donosi novu fazu u prekograničnim procedurama gde će se zahtevati dodatna digitalna registracija prilikom prvog prolaska granice, iako je i do sada svaki granični prelaz predstavljao najveći problem dužih putovanja, naročito u vreme godišnjih odmora, neizvesno je kakve će dodatne izazove doneti primena novog sistema, posebno u prvim mesecima kada se svi budu privikavali na digitalizovane procedure.