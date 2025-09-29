Hitna pomoć imala više od 600 pregleda za nedelju dana

Tokom protekle nedelje ekipe Službe hitne medicinske pomoći obavile su ukupno 454 pregleda u toku radnih dana, odnosno 337 u ambulanti i 117 na terenu, dok je za vikend pomoć zatražilo još 186 pacijenata, od čega 142 u ambulanti i 44 na terenu

Najčešće su se javljali hronični bolesnici, među kojima su hipertoničari, pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, poremećajem srčanog ritma, ali i oni sa povišenom temperaturom i simptomima respiratornih infekcija.

Pored standardnih slučajeva, sedmicu su obeležili i ozbiljni incidenti. Zabeležena su dva pokušaja suicida unošenjem alkohola, tableta i primenom kaustičnih sredstava, dok je 67-godišnji muškarac život izgubio vešanjem. U saobraćajnoj nesreći kod Ćelija, kada je došlo do prevrtanja vozila, lakše su povređena dva lica koja su transportovana do Urgentnog centra.

– Velika tragedija dogodila se i u požaru, u kome je život izgubila ženska osoba stara 70 godina. Ekipe hitne pomoći intervenisale su i u slučajevima alkoholisanih lica, kojih je tokom proteklih dana bilo četvoro. Posebnu pažnju zahtevali su i onkološki pacijenti, kojima standardna terapija nije bila dovoljna da ublaži tegobe, pa su morali da potraže hitnu pomoć. Pored njih, u ambulanti su se javljali i pacijenti sa ubodima osa, pčela i stršljenova – istakao je dr Siniša Stojadinović.

Svi ovi podaci podsećaju koliko je važno da građani vode računa o svom zdravlju, redovno kontrolišu hronične bolesti i na vreme potraže pomoć lekara. Pravovremena reakcija često može sprečiti teže posledice, a odgovorno ponašanje u saobraćaju, domaćinstvu i svakodnevnom životu najbolja je preventiva da se izbegnu tragični ishodi.