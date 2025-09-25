Uništavanje ambrozije čupanjem ili košenjem i hemijski u atarima

Kruševac u odnosu na neke gradove, posebno u Vojvodini, nije tako ugrožen kada je ambrozija u pitanju, koja izaziva jake alergijske reakcije

Kada su u pitanju alergeni u vazduhu trenutno najaktuelniji je polen korova. Aktivni su pelin, konopljara, pepeljuga, štir, kopriva i trave. Najjači alergen je ambrozija koja cveta od jula do oktobra i kod velikog broja ljudi izaziva alergijske reakcije. Polen ambrozije vetrom može da se proširi na udaljenost od više stotina kilometara od mesta cvetanja.

Ambrozija se uništava mehanički čupanjem ili košenjem, a u atarima herbicidima, najbolje pre cvetanja u rano proleće, savet je specijaliste biohemijske tehnike Zavoda za javno zdravlje Kruševac Jasmine Kitanović:

– Najveća koncentracija je obično krajem avgusta i početkom septembra. Ove godine se javila nešto ranije – 23. juna je po prvi put zabeležena pojava ambrozije na našim preparatima. Najveća koncentracija i prelazak preko maksimalno dozvoljene granice je zabeležen 13. avgusta. Maksimalno dozvoljena granica je 30 polenovih zrna u metru kubnom vazduha. Najveću koncentraciju ove sezone je imala 27. avgusta – 108 polenovih zrna po metru kubnom vazduha, što je izuzetno visoka koncentracije. Osobe koje su alergične na polen ambrozije trebalo bi da izbegavaju izlazak u ranim jutarnjim časovima kada je najveća koncentracija. U toku večeri dolazi do pada polena na zemlju.

O. M.

