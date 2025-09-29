Rođene 33 bebe u Kruševcu prethodne sedmice

Na Odeljenju ginekologije i akušerstva sa neonatologijom u Kruševcu protekle nedelje rođeno je ukupno 33 bebe, među kojima je 17 dečaka i 16 devojčica

Porođaji su se odvijali tokom celog perioda, a medicinsko osoblje je pratilo sve pacijentkinje i novorođenčad prema standardnim procedurama.

J.S.