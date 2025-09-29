Rođene 33 bebe u Kruševcu prethodne sedmice

Postavljeno: 29.09.2025

Na Odeljenju ginekologije i akušerstva sa neonatologijom u Kruševcu protekle nedelje rođeno je ukupno 33 bebe, među kojima je 17 dečaka i 16 devojčica

Porođaji su se odvijali tokom celog perioda, a medicinsko osoblje je pratilo sve pacijentkinje i novorođenčad prema standardnim procedurama.

J.S.

Dom zdravlja organizuje besplatne preventivne preglede povodom Svetskog dana srca

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
29. septembar 2025., 13:26
 

Lagan sneg
15°C
Apparent: 12°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 85%
Vetar: 1 m/s NNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top