Dom zdravlja organizuje besplatne preventivne preglede povodom Svetskog dana srca

Dom zdravlja Kruševac povodom Svetskog dana srca, koji se obeležava svakog 29. septembra, ove godine pod sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj“, organizuje besplatne preventivne preglede za građane. Cilj ove akcije je podizanje svesti o važnosti zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Danas su u holu Dijagnostičkog centra na drugom spratu organizovani besplatni pregledi. Preventivni centar u saradnji sa Službom opšte medicine realizovao je merenje šećera u krvi, merenje telesne težine, visine, obima struka, BMI, krvnog pritiska i EKG. Lekari i nutricionisti bili su na raspolaganju sugrađanima za individualne razgovore, a deljene su i brošure o zdravim stilovima života.

Iste aktivnosti realizovane su i u Ambulantama u Velikom Šiljegovcu, Rasadniku, na Novoj pijaci, u Jasici, u Žabaru, Parunovcu, Velikim Kupcima, u naselju Vlado Jurić, u Bivolju, Dvoranu, Velikoj Lomnici i Konjuhu.

S obzirom da fizička neaktivnost, nepravilna ishrana i gojaznost usko su povezane sa glavnim kardiovaskularnim faktorima rizika, Patronažna služba u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Kruševac i Crvenim krstom realizovaće promotivne aktivnosti tokom dana u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” – igre bez granica, promovišući značaj fizičke aktivnosti u najranijem dobu. Učestvuju učenici trećeg razreda i grupa iz vrtića za vreme 3. i 4. časa u dvorištu škole ili u sali za fizičko vaspitanje.

Svetski dan srca ima za cilj podizanje svesti o kardiovaskularnim bolestima, njihovoj prevenciji i globalnom uticaju. Ove godine se građanstvo poziva na aktivno učešće u očuvanju zdravlja srca kroz preventivne mere i promenu životnih navika.

J. Stefanović