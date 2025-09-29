Veliki Kupci, Šogolj i Štitare bez vode

Postavljeno: 29.09.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti potrošači u selima Veliki Kupci, Šogolj i Štitare

Takođe, istog dana doći će i do planskih isključenja električne energije na teritoriji Kruševca:

– do 14.00 bez struje će biti delovi naseljenog mesta Kuljin i ulice Božidara Stankovića, Živojina Popovića Španjolca, Prištinska i deo Partizanke Dijane.

Prijave za besplatan online program programiranja „rasPETLJAvanje 4.0“ otvorene do 9. oktobra

