Neslaganja u redovima kruševačkih socijalista, deo članova zatražio hitan sastanak sa predsednikom Dačićem

U javnost je procurelo pismo kojim deo članova gradske organizacije Socijalističke partije u Kruševcu traži hitan razgovor sa šefom partije zbog, kako se u pismu navodi “urušavanja višegodišnjeg razvojnog puta gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kruševcu”. – Obratili smo se našoj stranci, a ne medijima, jer mi sami rešavamo naše unutrašnje probleme – kaže za Kruševacgrad Milutin Tasić, prvi potpisnik pisma. Demantuje, kako kaže “spin da se u pismu pominju druge partije” i smatra da je objavljivanje ovog internog dokumentapokušaj opozicije da naruši odličnu saradnju SPS-a i SNS-a

Pismo koje je potpisalo stotinu kruševačkih socijalista, među kojima i veliki broj članova gradskog odbora stranke, podseća predsednika Ivicu Dačića da je gradski odbor SPS-a u Kruševcu jedan od najboljih stranačkih odbora koji ostvaruje iznadprosečne izborne rezultate, ali da je sada ugrožen od strane “nekolicine sujetnih ljudi” koji štetnim delovanjem pokušavaju da omalovaže sve socijaliste u gradu.

– Politika koja je trenutnio prisutna u gradskom odboru SPS Kruševac dovela nas je do gubitka samostalne odborničke grupe, prvi put u istoriji postojanja stranke – upozorava grupa kruševačkih socijalista konstatujući da je to dovelo do otežanog funkcionisanja.

– Nedopustivo je vršenje ucena i pritisaka “naših funkcionera” na odbornike koji iz tih razloga napuštaju našu partiju. Ne želimo ostavke mladih, dokazanih kadrova u skupštinskim klupama da bi u njih seli, po ko zna koji put, isti ljudi bez ikakvih rezultata u radu – navodi se u obraćanju socijalista predsedniku stranke.

U pismu se ukazuje na loše vođenje izbornohg procesa u ovdašnjem odboru, nepouzdan odabir kandidata za odbornike na izbornoj listi od kojih su neki i napustili odborničku grupu. Zabrinuti da će takvih slučajeva još biti, potpisnici pisma upozoravaju da su u ovom trenutku u prostoru SPS-a isključeni telefioni i internet, da je zgrada koja je decenijama bila otvorena od ponedeljka do subote sada uglavnom zaključana, a da “katanac na našoj crvenoj kapiji dovodi u nedoumicu građane Kruševca koji su navikli da dođu po savet ili špomoć”.

– Mi kao odgovorni ljudi, socijalisti, ne želimo da iznosimo klevete, niti dokaze i činjenice o ljudima koji se otimaju za vlast u GO SPS Kruševac. Mi želimo mladost, želimo rad, želimo da budemo kao i do sada ponosni na našu partiju – navodi se u pismu u kome se ukazuje da kršenje Statuta stranke, samovolju pojedinaca, selektivno pozivanje legitimno izabranih funkcionera na stranačke sastanke…

– Želimo da se kruševačkom partijom rukovodi, a ne da se sprovodi politika drugih centara moći našeg grad. Ne želimo podele ni po kom osnovu, zato što smo mi iskreni socijalisti i zalažemo se za jednaka prava, vrednosti i mogućnosti – zaključuje se u pismu u kome se, između ostalog, izražava i bezrezervna podrška politici predsednika Dačića.

U komentaru pisma koji je Kruševacgrad zatražio od prvog potpisnika, Milutin Tasić, član Glavnog odbora stranke, kao i izvršnog i gradskog odbora u Kruševcu, rekao nam je da su se potpisnici pismom obratili stranci a ne medijima i da je SPS tokom svog dugogodišnjeg trajanja uvek sama rešavala svoje probleme.

– To je naše unutrašnje pitanje i mi kao jedna porodica sami rešavamo stvari između nas, bez uplitanja i drugih organizacija. Pismo je plod naše brige za naš kruševački odbor i želimo na naše probleme rešimo unutrašnjim dijalogom, bez medijskih spekulacija – rekao je Tasić za naš portal.

Aludirajući na činjenicu da je ovaj, kako je rekao, interni dokument, u javnost iznela Stranka slobode i pravde u Kruševcu, Tasić smatra da „njegov plasman u medijski prostor predstavlja pokušaj opozicije da naruši odličnu saradnju između SPS-a i SNS- a na lokalu kao i u republlici“.

– Postojio spin da se u pismu spominju druge partije što je potpuna neistina. Mi smo potpuno saglasni sa koalicionim principima, imamo odlične odnose sa koalicioniom partnerima i dajemo punu podršku i našem predsedniku i njihovom predsedniku za politiku koju vode u cilju napretka i boljitka Srbije – navodi Tasić.

N.B.

Neslaganja u redovima kruševačkih socijalista, deo članova zatražio hitan sastanak sa predsednikom Dačićem

U javnost je procurelo pismo kojim deo članova gradske organizacije Socijalističke partije u Kruševcu traži hitan razgovor sa šefom partije zbog, kako se u pismu navodi “urušavanja višegodišnjeg razvojnog puta gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kruševcu”. – Obratili smo se našoj stranci, a ne medijima, jer mi sami rešavamo naše unutrašnje probleme – kaže za Kruševacgrad Milutin Tasić, prvi potpisnik pisma. Demantuje, kako kaže “spin da se u pismu pominju druge partije” i smatra da je objavljivanje ovog internog dokumentapokušaj opozicije da naruši odličnu saradnju SPS-a i SNS-a Pismo koje je potpisalo stotinu kruševačkih socijalista, među kojima i veliki…