Kruševački socijalisti podržali Dačića

Kongres Socijalističke partije Srbije, 11. po redu, koji će biti održan 17. decembra, trasiraće naše dalje zadatke, u cilju jačanja SPS-a, stranke koja se od svog osnivanja bori za bolji život svih građana, kazao je Siniša Maksimović koji je prošlog vikenda izabran za predsednika Gradskog odbora SPS.

– Kao jedinog kandidata, na nedavno održanoj 13. izbornoj konferenciji kruševačkog odbora SPS, za predsednika Sosijalističke partije Srbije jednoglasno je predložen Ivica Dačić, dosadašnji lider te stranke – rekao je Maksimović.

Kazao je SPS u Kruševcu ima veliku podršku građana, te podsetio da je na proteklim izborima, aprila 2022.godine, svoje glasove toj stranci dalo 9.138 glasača, odnosno, i 13, 57 odsto.

– Stalno smo sa našim članovima i simpatizerima, a oni nas uveravaju da je sve više njih koji veruju našoj partiji i njenom lideru Dačiću – istakao je Maksimović, te naglasio da su kruševački socijalisti ponosni na to što daju skromni doprinos u razvoju Kruševac, u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom.

Za novog predsednika GO SPS, Maksimović je izabran na prošlonedeljnoj Izbornoj konferenciji te stranke, od ukupno 11 prvobitno predloženih kandidata. Ubedljivo pobedu ostvario je sa osvojenih 127 glasova, dok je njegov protivkandidat Milutin Tasić imao 62 glasa.

– Meni su socijalisti, preko svojih delegata, ukazali poverenje i čast da budem na čelu jedne od najjačih gradskih organizacija. Učiniću sve sa najužim rukovoddstvom koje ćemo uskoro izabrati, mislim na potredsenike GO i izvršni odbor, da nastavimo sa našim aktivnostima u intresu građana – poručio je on.

Inače, Maksimović je član Socijalističke partije Srbije od njenog osnivanja. Trenutno obavlja dužnost zamenika predsednika Skupštine Grada, a na ovoj funkciji bio je i u periodu od 2008. do 2012. godine. Funkciju zamenika gradonačelnika obavljao je od 2012. do 2014., a bio je i narodni poslanik od 2014. do 2016. godine. U prethodne dve godine obavljao je i funkciju v.d. predsednika GO SPS.

