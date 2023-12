Dačić i Palma u Kruševcu: Mi smo najveći

Konvencija koalicije: Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, izborne liste „Ivica Dačić – premijer Srbije“, organizovana je u bioskopu „Kruševac“. Na Konvenciji su govorili lideri pomenutih stranaka, Ivica Dačić i Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije

U punoj bioskopskoj sali okupile su se pristalice SPS i JS, kako bi dali podršku rukovodstvu Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije

Prvi se obratio Dragan Marković Palma rekavši da je prethodna vlast uništila Kruševac, a da se sada ponovo kandiduju kao „osam samozvanih lidera“, a da je on, za razliku od njih puno uradio za Kruševac.

– Ona velika fabrika koja proizvodi auto kablove, sve smo dogovorili za Jagodinu i onda je ta fabrika dovedena u Kruševac, ali nisam se naljutio, jer volim Kruševac kao Jagodinu. Predlažem da se iz budžeta ukinu „pauk vozila“, neće oni da uzmu auto funkcionerima, već običnom čoveku. Predlažem i da se jedna pozicija koja postoji u Jagodini ubaci u budžet, a to je besplatan prevoz za sve građane – kazao je Palma.

Podsetio je da je dobitnik najvećih priznanja iz oblasti preduzetništva, Ordena Svetog Save i da je bio na inauguraciji Donalda Trampa, ali da postoji jedan čovek koga još više vole, i koji je bolje primljen u svetu, i koji ima dve majke, biološku i „majku Srbiju“ i da je taj čovek Ivica Dačić, nakon čega se Dačić obratio prisutnima.

Dačić je krenuo od toga da je svih ovih godina kada je dolazio u Kruševac govorio da su dva temelja njihove politike – socijalizam i patriotizam.

– U Kruševcu je radilo mnogo fabrika, sa 45 hiljada zaposlenih, dodeljivani su društveni stanovi, koje su ljudi otkupili, školovanje i zdravstvo je bilo besplatno, a kriminala nije bilo. Deca sa sela, kao što sam ja, mogla su da se školuju iako nisu bila bogata, niti imala nekog da ih gura. To su socijalističke vrednosti za koje i dalje moramo da se borimo. Petsto godina od Kosovske bitke bilo je obeleženo u Kruševcu, pošto je bilo okupirano od Turaka, sto godina nakon toga proslava je bila na Gazimestanu i ja vam kažem tako će biti opet. Mi se ne odričemo onog što je naše, jer mi tuđe nećemo, a svoje ne damo – rekao je Ivica Dačić.

Pitanje srpskog nacionalnog interesa i položaja nije smelo ni da se postavi dok na vlast nije došao Slobodan Milošević, poručio je Dačić.

– Drago mi je danas što je ovde Marko, Miloševićev unuk, on zaslužuje da bude ovde ne samo što mu je unuk, već i zbog svojih vrednosti, on je zaista ubeđeni socijalista. Ja ga doživljavam kao dete, ali on je godište mog sina, deca su porasla. Sloba, Tito su prošlost, ja sam sa vama neka sadašnjost, a ova deca su budućnost, poručio je on. Odajem priznanje Marku i njegovoj majci jer su jedini iz porodice Milošević ostali u Srbiji, i bili su sami. Nisu se naši pretrgli da im pomognu, a oni sami su mi se javili sa željom da Marko bude aktivan, i rekao sam mu da mora da trpi, jer će svi kroz njega gledati Slobu. I ja sam mogao da pobegnem, i vi svi, ali da smo to uradili, oni koji su već pobegli, ne bi imali gde da se vrate.

Osvrnuo se i na rad opozicije, nazvavši je lažnom i da žele da naprave prevaru, kao 5. oktobra.

– Cilj ove koalicije je da na izborima postigne većinu, zajedno sa SNS-om na svim nivoima, zato što je to u interesu političke stabilnosti zemlje. Vučić i ja nosimo liste, a ovi iz opozicije ne smeju ni da se kandiduju i izađu sa imenom i prezimenom. Znali su oni da Đinđić ne može da pobedi Slobu, pa su onda izmislili Koštunicu, jer su im Amerikanci tako rekli, on ima nacionalni oreol. Međutim, on je poslužio da se Sloba obori, pa da Đinđić vlada. Sada je isto tako, ovi Đilasovi znaju da ne mogu da osvoje glasove jer se zalažu za antisrpske stavove: nezavisnost Kosova, da treba da uđemo u NATO, da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da treba da uvedemo sankcije Rusiji. Za to niko neće da glasa i zato desničarske stranke hoće da privuku glasače i da mene i Vučića, naprave izdajnicima, a da posle kao Koštunica naprave antisrpsku Vladu. Ta prevara mora da se razobliči.

Rekao je i da on ne poziva građane da glasaju za njega, već za sebe, tj. za ideje koje ova koalicija propagira, a koji su u interesu građana.

– Mi smo jedna vojska, ne možemo da pravimo koalicije sa Đilasom, mi smo pouzdani partner SNS-u i kao takvi izlazimo otvorena srca da radimo u interesu Srbije.

Siniša Maksimović, nosilac liste u Kruševcu rekao je kako su u prethodnim danima aktivisti razgovarali sa građanima na terenu gde su građani potvrdili da će u velikom broju podržati ovu koaliciju i da je siguran da će Dačić biti premijer, jer niko od njega nije bolje obavljao državne funkcije.

– Ivica Dačić ima veliku podršku i istoka i zapada. Mi smo davali skroman doprinos u razvoju republike i Kruševca, i vrlo smo ponosni na to. Naši ljudi valjano obavljaju državne funkcije i to kako narod od njih tražo. To je garancija da će naša koalicija imati značajnu ulogu u daljem razvoju Srbije – poručio je Maksimović.

Osvrnuo se i na to kako su neki iz ove kolacije otišli i da sada rade za druge stranke, ali da oni sigurno ništa na taj način neće da postignu.

– Pričaju da će da vas pobede. Koga će da pobede? Ima li te šačice ljudi koja može našu koaliciju da pobedi? – uzviknuo je Maksimović, što je praćeno gromoglasnim aplauzom.

Ovom skupu su prisustovali i Vojislav Vujić, Branko Ružić i Marko Milošević, unuk Slobodana Miloševića.

M. J.