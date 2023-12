Aleksandar Vučić: Svuda je ubedljivo pobedila lista „Srbija ne sme da stane“

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti posle današnjeg izbornog dana. Rekao je da na uzorku od 76 odsto, lista Srbija ne sme da stane na 46,5 odsto, „Srbija protiv nasilja“ na 23,5, SPS 6,5 odsto, NADA 4,9 odsto, Nestorović 4,7 odsto i SVM 1,9 odsto

Lista Srbija ne sme da stane imaće svakako više od 127 mandata, kazao je predsednik.

– Do sada nismo pronašli nijedno biračko mesto u Srbiji na kom je lista Srbija ne sme da stane dobila manje glasova nego na prethodnim izborima. Dakle, na svim biračkim mestima prosečno raste 10 odsto podrška u odnosu na ono što smo imali pre godinu dana – ističe predsednik.

Što se Beograda tiče, lista Srbija ne sme da stane ima 38,5 odsto glasova.

– Prvi smo, pobednička lista! Drugoplasirana lista je Srbija protiv nasilja, zatim trećeplasiran je, na 6 odsto, NADA, i zatim na 5,4 odsto SPS i 5,1 Nestorović. Neće se znati ko će formirati vlast u Beogradu, iako gradonačelnik ostaje Aleksadnar Šapić. U Beogradu sve zavisti od dva faktora. To je sa kim će većinu formirati Nestorović. Drugi faktor su Dveri i Zavetnici. Kod njih postoji šansa da pređu cenzus, i to može biti faktor koji će menjati stvari – rekao je on.

Foto: printscreen