Ne propustite izložbu Miloša Šobajića

Izložba Miloša Šobajića otvorena je na Vidovdan u Legatu Milića od Mačve u okviru poetsko-muzičkog triptiha “Raspeto Kosovo”. Sugrađani uveliko posećuju Legat kako bi pogledali kolekciju monumentalnih slika ovog značajnog slikara. Šobajić koga je, u kolumni za naš portal, Ljubiša Bata Đidić nazvao rođakom našeg grada, povodom jubileja Kruševca načinio je statuu “Knez Lazar”, svoje poslednje umetničko delo

– Ovo je rođačko umetničko jedinstvo između Miloša Šobajića i Milića od Mačve. Šobajić je gostovao kod nas 2010. u okviru manifestacije “Raspeto Kosovo” i tom prilikom nam je poklonio sliku “Veliki manevar”. Kruševljani su veoma zainteresovani za aktuelnu izložbu, svakog dana imamo veliki broj posetilaca. Kako je Legat turistička atrakcija u ovom gradu, imamo i najavljenu ekskurziju – kaže Nebojša Lapčević, urednik programa u Legatu Milića od Mačve.

Izložbu je na Vidovdan otvorio Radovan Jokić, pomoćnik ministra za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije. Maja Iskijerdo, supruga Miloša Šobajića održala je emotivni govor u kom je naglasila da je Šobajić u svom stvaralaštvu, nesvesno, ukazivao na stradanje, gušenja i bežanja Srba jer je na takvom mestu rođen.

– Izložba slika koja je pred nama kao glavnu tematiku ima progon, bežanje, ali i pobedu. Šobajić traži bunt u sebi, ali i u drugima. Traži novi izraz da bi artikulisao svoje delo ekspresionističke tendencije. Dakle, on nije slikar koji slika i ćuti, već neko ko treba da nas probudi, da nas trgne iz učmalosti i ukaže na to da odustajanja nema. Ujedno, on kroz svoje slike „širom raširenih ruku“ pokazuje nam beskonačnu ljubav, jedini pravi pokretač celokupne vasione. Imao je ogromnu želju da u našem prestonom gradu, u Kruševcu, usmeri svu svoju umetničku snagu za stvaranje spomenika Knezu Lazaru, kome se toliko divio – izjavila je ona tom prilikom i uručila model za spomenik, gradonačelnici, Jasmini Palurović, sa posebnom molbom i željom da on trajno ostane u Muzeju grada Kruševca, pored Meštrovićeve makete crkve Lazarice.

– Miloš Šobajić, taj “metafizičar u tami” opsednut beznađem karnalnosti, osobeni je slikarski teolog pustoši koji ikonizuje čovečanstvo u raspadnom postludiju… Miloš Šobajić je besni gestičar, režiser jedne slikarske drame u kojoj je dramska opruga zategnuta do pucanja. Taj poosobljeni Šobajićev potez narušava uobičajeni hijerarhijski poredak. Taj potez u sebi ima nešto od graciozne brutalnosti odsečnog i nepredvidljivog udarca u kakvoj istočnjačkoj borilačkoj veštini. Neukrotivi gest, eros prekoračenja i silovita uprizorenja izazvana dramatičnim naletima na platno i besnim udarima četke, kod Šobajića imaju katarzični učinak. Uostalom, sam Šobajić je zapisao “Delo čija energija nije dovedena do krajnosti jeste već umrlo.” U odnosu na njegove slike i skulpture množina izložbi koje možemo da vidimo u današnjim galerijama izgledaju kao fabrikacija i puka dekoracija – navodi likovni kritičar Dragan Jovanović Danilov, u katalogu izložbe.

Ljubitelji umetnosti mogu u narednih mesec dana, pogledati devet monumentalnih slika rađenih kombinovanom tehnikom, skulpturu “Knez Lazar”, ali i komentar koji je Šobajić zapisao u knjigu utisaka, prilikom prve posete Legatu gde stoji: “On je i dalje tu, na našem selu, zemlji i na nebu.”

