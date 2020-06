U prethodna 24 sata na području Kruševca palo je više od 12 litara kiše po metru kvadratnom, što je, nakon obilnih padavina tokom prethodnih dana, izazvalo probleme u pojedinim delovima grada

Prema podacima gradskog Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Vodovod je zbog obilnih padavina juče imao 24 intervencije na kanalizacionoj mreži u gradu, a vatrogasci su imali tri intervencije crpljenja vode iz podrumskih prostorija i stambenih i poslovnih objekata zbog navremena 16. juna. Oni su intervenisali u Dedini i Trsteniku.

Meteorolozi za danas najavljuju nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz veću količinu padavina, od 20 do 40 litara po metru kvadratnom, ponegde i više. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 22 do 26 stepeni.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

J.B.

Nastavljaju se obilne padavine

