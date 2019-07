Poljoprivrednici, privrednici, preduzetnici i i svi građani opštine Trstenik od sada će morati po svaku potvrdu poreske uprave da putuju do Kruševca. Tu odluku je donelo Minstarstvo finasija, a kako je u saopštenju te stranke naveo predsednik Narodne stranke Trstenik, Vladan Miodragović, lokalna vlasta nije učinila ništa da to spreči.

– Ispostava Poreske uprave u Trsteniku bila je od izuzetnog značaja za sve građane koji će sada, čak i po najobičnije potvrde, morati da putuju 30 kilometara do Kruševca. Moje pitanje za lokalnu vlast je i da li će oni nadoknaditi troškove tog puta i vremena? To bi bilo jedino fer rešenje u ovom trenutku – navodi Miodragović u saopštenju za medije i dodaje da je gašenje filijale Poreske uprave „korak ka tome da Trstenik postane Mesna zajednica Kruševca“.

– U Trsteniku je 2011. otvorena ispostava carine, 2014. godine vraćeni su Osnovni sud i tužilaštvo, a cilj svega toga je bio da se građanima olakša život u Trsteniku, da im te institucije budu na dohvat ruke – dodaje Miodragović. On tvrdi i da „gašenje“ postaje manir Srpske napredne stranke.

– Na kraju, ako se građani ne pokrenu, naprednjaci će ugasiti i poslednje svetlo u Trsteniku – smatra prvi čovek Opštinskog odbora Narodne stranke u Trsteniku.

Narodna stranka Trstenik: “Ugašena Poreska uprava – vlast tera Trsteničane u Kruševac

