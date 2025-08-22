NALED: Fond od 50.000 funti za žensko preduzetništvo u Srbiji

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) objavila je da preduzetnice i vlasnice malih biznisa u Srbiji trenutno imaju priliku da konkurišu za grantove od po 10.000 funti u okviru projekta „Snažne i važne“, koji NALED sprovodi uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Prijave su otvorene do 14. septembra, a ukupni fond iznosi 50.000 funti. Na konkurs se mogu prijaviti preduzetnice i firme osnovane između 1. januara 2018. i 31. decembra 2022. godine, čiji su osnivači i zakonski zastupnici žene sa najmanje 51 odsto vlasništva.

Da bi ostvarila pravo na grant, firma mora poslovati pozitivno u 2023. i 2024. Godini, biti uredan poreski obveznik, bez blokiranih računa i izrečenih zabrana poslovanja, dok osnivači i zastupnici ne smeju biti pravosnažno osuđivani niti pod istragom.

Grantovi su namenjeni aktivnostima koje donose konkretna unapređenja, od nabavke opreme, uvođenja novih proizvoda i usluga, preko digitalizacije i sertifikacija, do marketinških aktivnosti za jači plasman na tržištu. Svaka korisnica mora obezbediti sopstveno učešće od najmanje 10 odsto ukupne vrednosti projekta, čime se podstiče odgovornost i održivost poslovnih ideja.

Selekcija se odvija u više faza. Nakon provere formalnih uslova, stručna komisija ocenjuje predloge projekata. Dvadeset najbolje rangiranih ulazi u uži izbor i dobija priliku da predstavi svoj projekat pred Odborom za grantove, a sredstva će biti dodeljena za pet najboljih.

Osim finansijske podrške, učesnice dobijaju priliku za umrežavanje, mentorski rad i edukacije, čime ovaj program postaje sveobuhvatan instrument za osnaživanje žena u preduzetništvu.

Prijave se podnose isključivo putem sajta snazneivazne.naled.rs.