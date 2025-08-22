Više mesta danas bez vode
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h bez vode biti potrošači u sledećim delovima grada i prigradskih naselja: Pejton – ulica Aleksandra Fleminga (od Varšavske do Petra Kočića) i Trg Pistoje, Šavrane, Begovo brdo – ulica Slovenska (deo od Cara Lazara do crpne stanice), Parunovac, Kapižija, Tekije, Gaglovo i Dobromir.
Istog dana, u istom terminu, zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, bez vode će biti i potrošači u Kruševcu, u ulici Kozničkoj i pratećim ulicama.
