Više mesta danas bez vode

Postavljeno: 22.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h bez vode biti potrošači u sledećim delovima grada i prigradskih naselja: Pejton – ulica Aleksandra Fleminga (od Varšavske do Petra Kočića) i Trg Pistoje, Šavrane, Begovo brdo – ulica Slovenska (deo od Cara Lazara do crpne stanice), Parunovac, Kapižija, Tekije, Gaglovo i Dobromir.

Istog dana, u istom terminu, zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, bez vode će biti i potrošači u Kruševcu, u ulici Kozničkoj i pratećim ulicama.

