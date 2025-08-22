Crveni krst Kruševac prikupio 71 jedinicu krvi

U prostorijama Crvenog krsta u Kruševcu održana je redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, tokom koje je prikupljeno 71 jedinica ove dragocene tečnosti.

Letnji meseci tradicionalno donose povećan broj akcija, ali i smanjene rezerve krvi, zbog čega je ovakva humanitarna inicijativa posebno značajna.

Od početka godine, Crveni krst Kruševac organizovao je 35 akcija i prikupio gotovo 2.400 jedinica krvi, a posebno raduje podatak da je čak 288 davaoca prvi put učestvovalo u ovoj humanoj misiji.

Naredna akcija planirana je za 4. septembar, takođe u prostorijama Crvenog krsta, a svi građani su pozvani da se odazovu i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.