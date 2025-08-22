Danas počinju Dani šljive u Blacu

Tradicionalna manifestacija Dani šljive u Blacu biće održana tokom tri dana, od danas do nedelje, uz bogat kulturno-umetnički, zabavni i edukativni program. Posetioce očekuju sajamske prezentacije, sportski turniri, radionice, koncerti i brojne druge aktivnosti.

Petak:

Manifestacija počinje u 10:00 časova programom „Bazar zdravlja – Zdravlje u šljivi“ u centru grada. U isto vreme u parku Narodne biblioteke „Raka Drainac“ biće održan književni susret sa pesnikinjom Anom Babić.

Sledi sajamska prezentacija – izložbeni sajam suvenira i proizvoda domaće radinosti u Ulici šljive. Od 12:00 planirana je humana akcija za pedijatriju u Blacu, kao i svečano otvaranje manifestacije. Sportski deo donosi međunarodni rukometni turnir mlađih kategorija u sportskoj hali „Čika Duško Jovanović“. Od 13:00 časova sledi predstavljanje programa podrške ekonomskom razvoju opština sa izrazito negativnim demografskim kretanjima, kao i programa finansijske podrške mladima. U 16:00 časova biće održane tematske radionice za decu, animacija i druženje sa „Barbi“, kao i radionicasa balonima. Na platou ispred Kulturnog centra „Drainac“ održaće se i radionica šljiva od balona. U 18:30 počinje folklorni program sa nastupima FA „Drainac“ Blace, KUD „Aleksinac“ Aleksinac, KUD „Jug Bogdan“ Prokuplje i “Zora” Zaječar. Glavna bina u 20:05 časova rezervisana je za nastup Majstora trube Bojana Ristića sa orkestrom, dok će od 21:00 čas nastupiti pevačica narodne muzike Aleksandra Mladenović.

Subota:

Drugi dan počinje sportskim turnirima od 9:00 časova (rukometni turnir, mlađe kategorije), a od 10:00 nastavlja se „Bazar zdravlja“. Sajamske prezentacije u Ulici šljive traju tokom celog dana. U 10:00 na aerodromu Blace – Mala Draguša biće održan letalački dan. Tematske radionice i igre za decu počinju u 16:00 časova. Biće crtanja po licu i druženja sa Sirenom, radionica poslastičara koji prave kolače sa šljivom, kao i predstava dramske sekcije Kulturnog centra „Drainac“. Folklorne igre su na programu od 18:30 časova, uz nastupe FA „Drainac“ Blace, KUD „Jovan Kursula“ Varvarin, KUD „Moravac“ Ćićevac i KUD „Abrašević“ Niš. Svečano zatvaranje i dodela nagrada predviđeno je za 20:00 časova. Veče donosi i koncert Željka Vasića u 21:00, a od 23:00 koncert Tribute benda Bijelo dugme.

Nedelja:

Treći dan od 10:00 časova donosi nastavak sajamske prezentacije i takmičenja u pripremi tradicionalnih jela, koja će se održati u Parku kotlića na platou ispred Srednje škole. Tematske radionice planirane su od 16:00 – crtanje po licu sa Zvončicom i „Maštionica“ Kulturnog centra „Drainac“.

Muzičko veče počinje u 18:15 časova uz nastupe harmonikaša Nikole Krička, Luke Đorđevića, Vasilija Đorđevića, Uglješe Lojića, kao i pevačke grupe „Abrašević“ iz Prokuplja.

Organizatori pozivaju sve posetioce da tokom tri dana uživaju u raznovrsnom programu i bogatoj ponudi domaćih proizvoda, suvenira i specijaliteta od šljive, po kojima je Blace poznato širom Srbije.