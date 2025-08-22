Kruševac deo projekta „Skeniraj Srbiju“ – digitalna mapa autentične ponude naše zemlje

Turistička organizacija Kruševac učestvuje u projektu „Skeniraj Srbiju“, čiji je cilj da turističke destinacije, manifestacije, proizvođači i ugostiteljski objekti širom zemlje postanu dostupni posetiocima kroz savremenu digitalnu platformu. Predstavljanje projekta održano je na Adi Ciganliji, gde je Kruševac imao priliku da prikaže sve ono što naš kraj čini jedinstvenim.

Na štandu Turističke organizacije Kruševac posetioci su mogli da se upoznaju sa bogatom turističkom ponudom grada, od kulturno-istorijskih znamenitosti i manifestacija, do prirodnih lepota. Poseban akcenat stavljen je na događaje i sadržaje koji privlače veliki broj turista svake godine, ali i na potencijale koji tek dobijaju na značaju.

Projekat „Skeniraj Srbiju“ funkcioniše putem QR kodova, zahvaljujući kojima posetioci mogu brzo i jednostavno da pristupe informacijama o destinacijama i događajima. Na taj način stvara se digitalna mapa autentične Srbije – pregledna, interaktivna i lako dostupna svima.

Kako ističu organizatori, cilj inicijative jeste da se unapredi vidljivost i dostupnost domaće turističke ponude, ali i da se pokaže raznovrsnost i bogatstvo koje Srbija nudi. Uključivanjem u projekat, Kruševac dobija značajno mesto na digitalnoj mapi, što dodatno doprinosi promociji grada i regiona.