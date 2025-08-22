Cene goriva nepromenjene

Na pumpama u Srbiji od danas od 15 časova važe nove cene goriva, koje će ostati na snazi do petka, 29. avgusta.

Cena litra evro dizela iznosi 192 dinara, dok će za litar benzina evropremijum BMB vozači plaćati 178 dinara.

U poređenju sa prošlom nedeljom, cene goriva ostale su nepromenjene.