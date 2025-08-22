Cene goriva nepromenjene

Postavljeno: 22.08.2025

Na pumpama u Srbiji od danas od 15 časova važe nove cene goriva, koje će ostati na snazi do petka, 29. avgusta.

Cena litra evro dizela iznosi 192 dinara, dok će za litar benzina evropremijum BMB vozači plaćati 178 dinara.

U poređenju sa prošlom nedeljom, cene goriva ostale su nepromenjene.

Danas počinju Dani šljive u Blacu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
22. avgust 2025., 17:20
 

Grmljavina
21°C
Apparent: 23°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 2.6 m/s NW
UV-Index: 2.55
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top