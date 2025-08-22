Obilazak ulica u Malom Golovodu

U Mesnoj zajednici Malo Golovode završeno je asfaltiranje tri ulice koje su danas obišle zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, pomoćnici gradonačelnika Ana Prvanov i Darko Andonov, kao i direktor JP za urbanizam i projektovanje Miloš Jović.

Malo Golovode sa oko 7.500 meštana, jedna je od najvećih Mesnih zajednica na području grada Kruševca. Ove godine, Programom razvoja grada, u ovoj Mesnoj zajednici za asfaltiranje su isplanirane tri ulice, što je i realizovano.

Prilikom obilaska, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković je istakla da je ukupna vrednost radova na asfaltiranju Mojsinjske ulice (najduža ulica u Malom Golovodu – 205 metara) 9,5 miliona dinara. Sprovedeni su i svi infrastrukturni radovi, urađena atmosferska kanalizacija, izgrađeni trotoari.

U prethodnom periodu asfaltirana je i Borska ulica dužine 115 metara, za šta je iz budžeta izdvojeno 2,5 miliona dinara, kao i ulica Kulina Bana dužine 155 metara, vrednosti oko 3,4 miliona dinara. Uveliko se radi i na proširenju mreže javne rasvete. Ulica doktor Sejbina biće uskoro popločana behatonom.

Radi se i na teritoriji celog grada.

Na lokaciji pored sportskog kompleksa „Jedinstvo“ i Kvantaške pijace postaviće se nove platforme za vozila (u Aerodromskoj ulici ). Na konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, dobijena su sredstva, zahvaljujući kojima će se, uz određena izdvajanja iz gradskog budžeta, zaokružiti sportski kompleks „Jedinstvo“. Uskoro se kreće u proceduru javnih nabavki za nove vodene podloge, teren za mali fudbal, teren za tenis, biciklističku i pešačku stazu i druge sadržaje.

Grad Kruševac raspisao je javnu nabavku i za novu modernu saobraćajnicu sa parking prostorom i pripadajućim mobilijarom, koji će biti izgrađeni takođe kod stadiona „Jedinstvo“. Vrednost investicije je čak 61 milion dinara.

-Osluškujemo potrebe svih Mesnih zajednica, izlazimo na teren, slušamo predloge da bi što više pomogli sugrađanima i da bi naš životni standard bio na što višem nivou. Kruševac je odgovorna lokalna zajednica koja čini sve za bolji život svojih građana- zaključila je zamenica Radojković.

Predsednik MZ Malo Golovode Zoran Đorđević zahvalio se gradskom rukovodstvu na naporima za realizaciju ovih aktivnosti, kao i za kvalitetno obavljeni posao koji je uradilo kruševačko preduzeće „Tehnogradnja“. Đorđević je naveo da su jedni od najvećih problema sa kojima se meštani suočavaju, nerešeni imovinsko – pravni odnosi.

U skladu sa dogovorom na terenu, ali i mogućnostima Grada, nastaviće se sa daljim investicijama na seoskom i gradskom području.

