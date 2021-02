Zatvoreni bazeni Sportskog centra u Kruševcu imaju novo radno vreme, za građanstvo su radnim danima otvoreni od 8 do 18 časova, umesto od 12 do 18 časova kako je bilo do nedavno. Sugrađani vikendom na zatvorene bazene mogu do dođu od 12 do 18 časova. Nova je i cena karte koja sada iznosi 200 dinara, ali posetioci zatvorenih bazena uz nju u istom terminu mogu da koriste i teretanu

U Sportskom centru navode da su radno vreme produžili kako bi izašli u susret sugrađanima i kako bi što veći broj njih mogao da koristi usluge na zatvorenim bazenima.

Osim jednodnevne karte koja košta 200 dinara, korisnicima je na raspolaganju i mesečna karta za koju je potrebno izdvojiti dve hiljade dinara, a koja se takođe odnosi na korišćenje zatvorenih bazena i teretane.

Nadležni napominju da bazeni rade uz poštovanje svih propisanih mera. Podsećamo da su bazeni, prema odluci Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa, bili zatvoreni za građanstvo od druge polovine novembra do polovine decembra prošle godine. U tom periodu je korišćenje bazena bilo dozvoljeno samo profesionalnim sportistima.

Na zatvorenim bazenima novo radno vreme i nova cena

