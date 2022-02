Na pitanja SSP-a o kamerama u centru, upućena Gradskoj i Policijskoj upravi, odgovara SNS

Kruševački Odbor Srpske napredne stranke, na vanrednoj konferenciji za novinare, naveo je da kamere, postavljene u centru grada, služe za praćenje saobraćaja, da se finansiraju iz lokalnog budžeta Saveta za bezbednost saobraćaja, te da uvid u snimke ima saobraćajna policija

Naprednjaci su to saopštili nakon što je pitanja o tome ko postavlja kamere u centru grada, ko ima uvid u snimke, da li je reč o običnim ili biometrijskim kamerama, kruševačkim Gradskoj i Policijskoj upravi, javno, u saopštenju, uputio lokalni odbor Stranke slobode i pravde. Portal KruševacGrad je 10. februara objavio saopštenje SSP-a, a prethodno od nadležnih zatražio odgovore. U policiji su nas uputili na Gradsku upravu, od koje do petka do kraja rada odgovore nismo dobili. Stigli su, istog dana, od kruševačkih naprednjaka, ali na vanrednoj konferenciji za novinare, na koju naša redakcija nije bila pozvana.

– Kamere koje su postavljene su obične, nisu biometrijske, jer za razliku od žutih politikanata mi Zakone ove države poštujemo i znamo ih. Kamere su iste kao one koje su postavljene 2018. godine i služe isključivo za praćenje saobraćaja i kao podrška povećanju praćenja bezbednosti saobraćaja u gradu. Finansirane su sredstvima iz budžeta Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca, kao ishod projekta, pri čemu Savet sve svoje projekte finansira od naplaćenih saobraćajnih prekršaja koji se isključivo može korisiti za podizanje nivoa bezbednosti, što i jeste cilj ovog Saveta – rekla je na pomenutoj konferenciji za novinare, što je objavljeno i na sajtu kruševačkog Odbora SNS-a, potpredsednica Srpske napredne stranke Nevena Đurić, inače poslanica iz Kruševca.

Uvid u snimke sa kamera, dodala je ona, ima saobraćajna policija, koja ih koristi za sprovođenje dalje procedure kad je utvrđeno da je neki saobraćajni prekršaj načinjen.

Đurićka je pitanja opozicionog SSP-a okarakterisala kao „prljavu kampanju pripadnika onoga što se nekada zvala Demokratska stranka, a danas se podelila u bezbroj tajkunskih frakcija u pokušaju da sakriju ružnu prošlost od građana“.

Istovremeno, ustvrdila je ona, SNS sve radi transparentno i u korist građana. Podsetila je da je ta stranka, nakon dolaska na vlast, popravila semafore, napravila kružne tokove, ispred škola postavila sigurnosnu ogradu za učenike, te ugradila bezbednosne kamere na prometnim lokacijama u gradu. Takođe, naprednjaci su u Kruševcu, kako je dodala, spasili brojne fabrike, doveli nove investitiore, unapredili visoko obrazovanje, podigli kapacitete javnih preduzeća, uredili javne površine poput Pionirskog parka, Slobodišta, Bagdale, te otvorili nove sadržaje za mlade.

