Moravski koridor kao razvojna šansa Opštine Ćićevac

Preduslov savremenog poslovanja kompanija predstavlja dobra infrastruktura, brz i siguran prevoz robe i putnika. Industrijske zone duž modernih saobraćajnica predstavljaju veliku šansu za razvoj lokalnih samouprava. Zahvaljujući izgradnji Moravskog koridora opština Ćićevac dobila je prvog investitora

Priredio: Ognjen Milićević

Moravski koridor je prvi digitalni auto-put u Srbiji. Ukupna dužina puta iznosi 112 kilometara i obuhvata tri deonice: Pojate – Kruševac (27,8 kilometara), Kruševac – Adrani (53,8 kilometara), Adrani – Preljina (30,6 kilometara). Izgradnja koridora počela je krajem 2019. godine, a izvodi ih tursko-američki konzorcijum Behtel Enka.

Saobraćajnica je projektovana za brzine do 130 kilometara na čas. To je prvi digitalni i najširi autoput u Srbiji.

Ova važna saobraćajnica povezuje sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od pola miliona ljudi – Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac, kao i Koridor 10 i autoput „Miloš Veliki“ (Koridor 11).

Od ukupno 112,3 do sada u saobraćaj pušteno 57,8 kilometara Moravskog koridora.

Deonica od Makrešana do Koševa, u dužini od 10,9 kilometara, u saobraćaj je puštena 7. decembra 2023. godine, a prethodno je u aprilu iste godine otvorena i deonica od Pojata do Makrešana, duga 16,9 kilometara. Deonica od Pojata do Vrnjačke Banje od 57,8 kilometara puštena je u saobraćaj 23. decembra prošle godine.

Na trasi Moravskog koridora izgrađeno je 88 mostova i nadvožnjaka od kojih je najduži (711 metara) preko Zapadne Morave kod Trstenika i 29 podvožnjaka i 11 denivelisanih raskrsnica – Preljina, Kamidžora, Adrani, Vrba, Vrnjačka Banja, Trstenik, Velika Drenova, Kruševac zapad, Kruševac istok, Ćićevac i Pojate. Moravski koridor spojiće Koridor 10 na istoku i Koridor 11 i povezati sedam gradova i opština: Kraljevo, Čačak, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, odnosno Raški, Moravički i Rasinski okrug.

Otvorena je i nova deonica auto-puta, od petlje „Vrnjačka Banja“ do petlje „Vrba“, u dužini oko 14 kilometara. Putarina se neće plaćati do 14. januara. Nova deonica auto-puta svečano je otvorena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandar Vučića.

Vučić je rekao da će još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva biti otvoreno u maju, a da će ceo Moravski koridor biti gotov do septembra 2026. godine. Vučić je dodao da je od ukupno 112 kilometara ostalo još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva.

Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja – Vrba, Moravski koridor je došao do ulaska u Kraljevo. Vreme putovanja od Beograda do Vrbe, preko Pojata, sada je dva sata i 10 minuta, a nakon otvaranja ostatka Moravskog koridora, preko Čačka će se do Vrbe stizati za sat i 30 minuta.

Prema podacima Koridora Srbije, na deonici Vrnjačka Banja – Vrba (petlja Vrnjačka Banja – petlja Vrba), dužine 14 km izgrađena je denivelisana raskrsnica Vrba, koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima četvrtog reda 23 (Kruševac-Kraljevo) i IB reda 24 (Kraljevo- Kragujevac). Izgrađena je i pristupna saobraćajnica koja saobraćajno povezuje i ova dva magistralna puta koji ranije nisu bili povezani, a u okviru nje izgrađen je i novi most preko Zapadne Morave dužine 361 metar.

Izgrađeno je 19 mostova, osam pločastih propusta i dva nadvožnjaka. Na ovom delu auto-puta izgrađena je obaloutvrda (Objekat 11) ukupne dužine 716,7 m, kao i 7,05 km lokalnih puteva. U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava u dužini oko 60 km, čime se auto-put štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja. Ova denivelisana raskrsnica predstavlja vezu Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, ali i vezu sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema ski-centru Kopaonik, što je znatno skratilo vreme putovanja od početka ove ski-sezone.

Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku projekta, odnosno od Vrbe do Preljine, u dužini od oko 40 km. Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka. Izvođač radova je američko – turski konzorcijum „Bechtel – Enka“.

Na trasi Moravskog koridora ukupno će biti izgrađeno 117 većih putnih objekata, među kojima čak 88 mostova i nadvožnjaka od kojih je najduži preko Zapadne Morave kod Trstenika od 711 metara, kao i 29 podvožnjaka i 11 denivelisanih raskrsnica – Pojate, Ćićevac, Kruševac istok, Kruševac zapad, Velika Drenova, Trstenik, Vrnjačka Banja, Vrba, Kamidžora, Adrani i Preljina.

Istovremeno, radi se i hidrotehnička regulacija korita i toka Zapadne Morave u dužini od oko 60 kilometara. Radovi na hidrotehničkom uređenju Zapadne Morave imaju dve funkcije, jedna je zaštita auto-puta, a druga konačno rešavanje višedecenijskih problema sa izlivanjem i bujičnim udarima ovdašnjih vodotokova čime će se sprečiti katastrofalne posledice poplava koje su ove krajeve zadesile minulih godina.

Nakon završetka Moravskog koridora, započeće izgradnja brze saobraćajnice Kraljevo – Raška – Novi Pazar koja će imati i jedan krak prema Jarinju.

Više nema razloga za zabrinutost stanovnika Opštine Ćićevac da će zbog novoizgrađenog auto puta ostati po strani i izgubiti i ono što su imali od tranzita. Moderna saobraćajnica otvorila je nove perspektive.

Moravski koridor će u značajnoj meri značiti Opštini Ćićevac, a sigurno će zainteresovati i nove investitore.

Idustrijska zona formirana je između Ćićevca i Varvarina u neposrednoj blizini Moravskog koridora.

Zemljište je zakupila firma Sigma lajn, a firma koja će poslovati na teritoriji opštine Ćićevac u ovoj industrijskoj zoni je Univereksport iz Novog Sada. Opština Ćićevac će biti jedan veliki logistički centar za istočnu, centralnu i Zapadnu Srbiju. Odavde će se sva roba distribuirati za markete i tržne centre.

Za Opštinu čiji je budžet manji od 4,5 miliona evra ova investicija je od neprocenjivog značaja.

Još jedan veliki infrastrukturni projekat – modernizaciju evropskog železničkog koridora 10 Opština Ćićevac preporučuje potencijalnim investitorima. Prošle godine otpočeli su i radovi na prvoj deonici brze pruge Beograd-Niš u Stalaćkoj klisuri.