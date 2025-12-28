Istraživanja upozoravaju: Rad pre 10 sati ujutru može narušiti zdravlje

Sve više istraživanja u oblasti medicine rada i hronobiologije ukazuje na to da obavljanje radnih obaveza u ranim jutarnjim satima, naročito pre 10 časova, može imati negativan uticaj na zdravlje i radni učinak većine ljudi

Stručnjaci ističu da ljudski organizam funkcioniše po prirodnom biološkom ritmu, takozvanom cirkadijalnom satu, koji kod najvećeg broja ljudi nije u potpunosti „razbuđen“ u ranim jutarnjim satima.

Prema nalazima brojnih studija, rad pre 10 časova ujutru može dovesti do povećanog nivoa stresa, smanjene koncentracije, hroničnog umora, ali i dugoročnih problema poput poremećaja sna, povišenog krvnog pritiska i oslabljenog imuniteta. Posebno su ugroženi zaposleni koji dugoročno započinju radni dan veoma rano, bez dovoljno sna i odmora.

Istraživanja takođe pokazuju da je za najveći broj ljudi najproduktivniji deo dana upravo između 10 i 14 časova. U tom periodu mozak dostiže optimalan nivo budnosti, koncentracija je veća, a sposobnost donošenja odluka i rešavanja problema znatno bolja. Upravo zato stručnjaci navode da bi najzahtevniji i najodgovorniji poslovni zadaci trebalo da se obavljaju u ovom vremenskom intervalu.

Naučnici naglašavaju da naravno postoje individualne razlike – takozvani „ranoranioci“ i „noćne ptice“ – ali da većina populacije ne spada u ekstremne jutarnje tipove. Zbog toga se sve češće u savremenim kompanijama govori o fleksibilnom radnom vremenu, koje bi zaposlenima omogućilo da rade u skladu sa sopstvenim biološkim ritmom.

Stručnjaci poručuju da usklađivanje radnog vremena sa prirodnim funkcionisanjem organizma ne doprinosi samo boljem zdravlju zaposlenih, već i većoj efikasnosti, manjem broju grešaka i boljem ukupnom kvalitetu rada.