Radovi na petlji Koševi – Vrnjačka Banja

Postavljeno: 30.12.2025

Na deonici auto-puta između petlje Koševi i petlje Vrnjačka Banja narednih dana izvodiće se radovi na podešavanju visine saobraćajne signalizacije, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije“. Radovi su počeli danas i obuhvataju deo puta u oba smera, u dužini od oko 30 kilometara

Zbog izvođenja radova, koji će se obavljati u pokretu, u zonama gde se ekipe budu nalazile privremeno će biti zatvorena zaustavna traka, na potezu od oko 50 metara. Saobraćaj će se u tim delovima odvijati voznom i preticajnom trakom, uz prilagođenu signalizaciju.

Kako je najavljeno, radovi bi trebalo da traju oko dve nedelje, ukoliko to dozvole vremenski uslovi. Nadležni apeluju na vozače da u zonama radova voze opreznije, poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

U Gradskoj upravi održana završna konferencija za medije

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. decembar 2025., 15:57
 

Pljuskovi
2°C
Apparent: -7°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 4.1 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top