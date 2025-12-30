Izmenjeno radno vreme ustanova i trgovina tokom praznika

Tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika doći će do izmena u radnom vremenu većine institucija, javnih službi i trgovinskih objekata u Kruševcu. Iako deo ustanova i firmi spaja praznike, većina će raditi po prilagođenom, najčešće skraćenom rasporedu, dok će pojedini dani biti potpuno neradni

Na državne praznike, 1. i 2. januara, kao i na Božić 7. januara, radiće samo dežurne pošte. Pošta Kruševac 1. januara neće raditi, dok će 2. januara biti otvorena od 8 do 13 časova. Na Božić, 7. januara, pošta takođe neće raditi, dok će ostalim danima funkcionisati po redovnom radnom vremenu.

Izmene su najavljene i u tržnom centru BIG Kruševac koji će 31. decembra raditi skraćeno, od 10 do 18 časova, dok 1. i 7. januara neće raditi. Na Badnji dan, 6. januara, centar će biti otvoren od 10 do 18 časova, a ostalim danima radiće uobičajeno, od 10 do 22 sata. Izuzetak je restoran KFC, koji će 1. januara raditi od 14.30 do 22 časa.

Lidl prodavnice 31. decembra i 6. januara radiće skraćeno, do 18 časova, dok su 1. i 7. januara neradni dani. Redovno radno vreme nastavlja se 2. i 8. januara. Kada je reč o dostavi, Ding dong će 31. decembra i 6. januara raditi od 9 do 17 časova, dok će 1. i 7. januara dostava biti dostupna u večernjim satima, od 17 do 1 čas iza ponoći.

Objekti Lilly drogerija i apoteka 31. decembra radiće do 18 časova, dok su 1. januara zatvoreni, osim onih koji se nalaze u tržnim centrima i prate njihovo radno vreme.

Za većinu objekata 2. januar je takođe neradan dan. Sud i većina državnih ustanova radiće 5. januara, a zatim ponovo nastavljaju rad od 8. januara.

Iz Jugoprevoza Kruševac saopšteno je da će se tokom praznika saobraćaj odvijati po izmenjenom redu vožnje. Gradski i prigradski prevoz 1, 2, 4. i 7. januara saobraćaće po nedeljnom redu vožnje, dok će 3. januara važiti subotnji red. Noćni prevoz neće saobraćati u periodu od 31. decembra do 7. januara.

Građanima se savetuje da se na vreme informišu o radnom vremenu ustanova i trgovina kako bi bez gužvi i nepotrebnih dolazaka obavili planirane obaveze tokom prazničnih dana.