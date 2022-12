Mladi u Gradu: Zanimljivi talenti i interesovanja Aleksandre Veljković

Mlada sugrađanka i buduća grafička dizajnerka, Aleksandra Veljković, svojim talentom i kreativnošću privlači sve više pažnje. Školske obaveze joj ne predstavljaju problem, pa pronalazi dovoljno slobodnog vremena za aktivnosti koje voli. Obožava da crta i slika, a zanimaju je gluma i pisanje. Nakon prve samostalne izložbe u „Gnezdu”, koja je doživela veliki uspeh, u planu za narednu godinu joj je izložba humanitarnog karaktera.

– Odmalena sam negovala ljubav prema umetnosti, a najviše prema crtanju. Sve mi je to bilo privlačno i interesantno, pa sam puno vežbala. Talenat sam negovala u osnovnoj školi, a u osmom razredu sam krenula da se spremam kod jednog profesora. U tome sam se pronašla, pa sam upisala grafički dizajn – kaže učenica četvrte godine Politehničke škole „Milutin Milanković”, Aleksandra Veljković.

Odličan je đak, a pored aktivnog bavljenja crtanjem i slikanjem, pronalazi vremena i za druge aktivnosti koje je ispunjavaju.

– Pišem uglavnom za sebe, ali možda jednog dana nešto od toga bude objavljeno. Najviše volim da pišem eseje, a u slobodno vreme pišem i stihove. Više se bavim glumom. U osnovnoj školi sam svake godine učestvovala na FEŠT-u, a u srednjoj jedne. Uvek učestvujem kada se nešto obeležava u školi, kao za Svetog Savu, a u osnovnoj školi sam išla i na takmičenja – objašnjava ona.

Iako je ljubav prema glumi velika, naklonost prema grafičkom dizajnu je veća. Već dve godine aktivno učestvuje na radionicama fotografije, izrade murala, crtanja i slikanja i grafičkog dizajna koji sprovodi ovdašnja Kancelarija za mlade.

– U Kragujevcu ću da upišem fakultet i da nastavim sa grafičkim dizajnom. To mi se baš sviđa, dok su mi gluma i pisanje sporedne aktivnosti. Volela bih da budem profesorka i da predajem u školi stručne predmete. To me zanima i volela bih da prenosim znanje, a sporedno bih se bavila dizajnom – dodaje naša sagovornica.

Kako kaže, organizovana je osoba, pa joj marljiv rad i brzo završavanje školskih obaveza ostavljaju prostora da se bavi stvarima koje voli. Pohađala je Makijevu školu crtanja. Na likovnom konkursu „Krv život znači” iz 2015. godine osvojila je drugo mesto, dok je 2021. godine na temu „Život”, u kategoriji fotografije na konkursu FSU, takođe zauzela drugo mesto.

– Najviše volim da crtam olovkom i ugljenom. Od motiva volim ljudsku figuru. Zanimljivi su mi karakteri ljudi i kako psihologija čoveka može da se prenese na rad. Volim i motiv mrtve prirode. Najinteresantnije mi je kada se radi dizajnerski deo, logotip, reklame, nalepnice, jer se traži da se uradi neko originalno rešenje, koje treba da privuče ljude. Volim da eksperimentišem sa tehnikama, a tu mogu da ubacim i fotku i crtež, pa da tehnike budu mešane – navodi ona.

Poslednje dve godine učestvovala je na likovnim kolonijama u Dvoranu i autorka je murala u OŠ „Dragomir Marković”. Odličnu saradnju ima sa Udruženjem ljubitelja umetnosti „BukvArt” sa kojim je učestvovala u izradi grupnog murala humanitarnog karaktera u domu „Jefimija”, kao i grupnog murala u Kancelariji za mlade. U organizaciji istog udruženja, učestvovala je u humanitarnoj izložbi održanoj u Kruševačkom pozorištu, te grupnoj izložbi na otvorenom, u Pionirskom parku, u okviru Međunarodnog dana umetnosti. Takođe, jedna je od učesnica dve grupne izložbe na otvorenom „Moj grad” i „Stvarajmo zajedno” na autobuskim stajalištima u Kruševcu.

Aleksandra je nedavno imala i svoju prvu samostalnu izložbu, koja je nosila naziv „Odrastanje” i za čiju pripremu joj je bilo potrebno oko mesec dana.

– Do sada sam imala grupne izložbe, sa društvom i sa Marijom Ćirić. Samostalne izložbe su dosta teže. Kod grupnih, ima više ruku i više pomoći u vezi svega. U samostalnoj mi je najviše pomogao profesor Ivan Tasić, ali neke stvari sam morala sama da uradim. Jeste bilo teško, ali definitivno, kad se sve završi, najlepši poklon je bio to što se svima svidelo i što je uspelo.

Na ideju za izložbu došla je spontano, a predlog da napravi seriju fotografija, te da nastavi priču, predložila joj je profesorka.

– Tu ideju sam razrađivala i radila sam na principu da poredim predmete iz detinjstva sa predmetima iz adolescencije. Odabir nostalgičnih i naivnih predmeta iz detinjstva poredi se simbolički sa predmetima iz doba adolescencije, koji kritički predstavljaju naše zavisti i poroke koji nam se nameću kako starimo. Najviše me je zanimalo da li će ljudima da se svidi i da li će im biti interesantno. Razmišljala sam da li će razumeti poruku i suštinu izložbe – kaže ona.

Skromna očekivanja, koja je imala pre početka izložbe, zamenilo je oduševljenje kada je stala ispred brojne publike.

– Bila sam iznenađena kada sam videla koliko je ljudi došlo. Očekivala sam manje. Videla sam da se svima dopalo, jer je tema izložbe bila i za decu i za odrasle. Svako može da je razume i da se poveže, na neki način, sa njom, pa je ljudima bilo interesantno. Baš mi je drago što je ispalo tako.

Nakon uspeha prve samostalne izložbe, u planu je druga, koja će najverovatnije biti humanitarnog karaktera.

– Nadam se da ću sledeću izložbu održati naredne godine. Sada je bila izložba fotografija, a sledeća će verovatno biti crteža i slika. Neće biti digitalna, a razmišljala sam da bude na temu slobode. Moram još da uobličim ideju, ali sam mislila da to bude humanitarna izložba, da na koristan način doprinesem i pomognem nekom – najavila je ona.

Podrška profesora fotografije

Veliku podršku Aleksandri pružio je profesor fotografije Ivan Tasić, čija su se zapažanja našla u katalogu izložbe:

„Aleksandra Veljković, kao budući grafički dizajner, ali i veliki zaljubljenik u fotografiju, svesna mogućnosti i moći jezika ovog medija, na vizuelno krajnje jednostavan, ali i pripovedački veoma zreo i domišljat način spaja osobine fotografije i ostalih savremenih oblika vizuelnog izražavanja, stvarajući tako nove narativne celine. Pogledom iz daleka, na Aleksandrine radove ispunjene intenzivnim i primamljivim koloritom kao i komercijalnim proizvodima, lako možemo poverovati da nam se nudi uobičajena roba široke potrošnje, da bi nas u momentu kada im se približimo ti isti prizori uhvatili u zamku sopstvenih pitanja… Da li zaista kroz odrastanje, bezazlene igračke neprimetno bivaju zamenjene „zavisničkim rekvizitima”, ili su nam te iste igračke zapravo date kako bi nas što bezbolnije pripremile za svet odraslih? Odnosno, kada se dogodi onaj trenutak „kada se zemlja zatrese pod nogama i svet počinje da gubi boje?” Aleksandrini radovi, gotovo kompletni društveno angažovani foto plakati, kao da nas pozivaju da sami dodamo određene tipografske elemente, odnosno ličnim tekstualnim porukama završimo priču koju je ona započela za svakog od nas. Zato treba upamtiti ime Aleksandre Veljković i znatiželjno čekati njena nova vizuelna umetnička istraživanja.”

J.A.

Foto: Privatna arhiva, ACK Gnezdo

Ponosni na članove Kluba „Mladi u Gradu“

Talentovana i uspešna sugrađanka Aleksandra je članica našeg Kluba „Mladi u Gradu“.

Reč je o Klubu koji je naša redakcija ranije oformila, pozivajući mlade da se pridruže. Kao njegovi članovi, mladi predlažu teme kojima će se naši mediji baviti, a ukoliko žele, mogu da učestvuju u kreiranju tekstova.

Cilj nam je da se na ovaj način čuje glas mladih, da oni postanu oni koji primećuju, ali i utiču na dešavanja u svom okruženju!

Mladi, ukoliko želite da nam se pridružite to možete učiniti slanjem poruke na mejl [email protected], ili preko društvenih mreža, fejsbuk stranice KrusevacGrad i instagram profila novinegrad.