Ko brine o bezbednost zgrada od požara: Niko, dok se ne desi…

Protivpožarni aparati, hidrantski ormarići, creva, mlaznice i ostala oprema u slučaju požara, retko se mogu videti u stambenim zgradama. Protivpožarne stepenice, onde gde ih ima, odavno služe za skladištenje starih stvari. Da li se i koliko poštuju preventivne mere zaštite, niko ne kontroliše. U pokušaju da od nadležnih saznamo u čijoj je to nadležnosti, ostali smo uskraćeni za odgovore. Očigledno je da možemo jedino da se uzdamo u spretnost vatrogasaca koji, osim delovanja na terenu, sprovode i edukaciju građana

Iz Gradske uprave nismo dobili odgovore ko je nadležan za kontrolu opremljenosti stambenih zgrada protivpožarnim aparatima i ostalom opremom i za plan evakuacije, te ko kontroliše prohodnost i uopšte stanje protivpožarnih stepenica, onde gde ih ima. Odgovore smo potražili od Policijske uprave, tačnije od Sektora za vanredne situacije. Usmeno nam je rečeno da su ta pitanja u nadležnosti Grada…

I dok s jedne strane nemamo odgovor ko je zadužen za kontrolu bezbednosti zgrada po pitanju protivpožarne zaštite, s druge su Odlukom o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i poslovno stambenim objektima na teritoriji Grada Kruševca, obaveze stambenih zajednica jasno definisane.

-Stambene zgrade u obavezi su da imaju na svakom spratu po jedan protivpožarni aparat čija se ispravnost proverava na svakih šest meseci, a onde gde postoji hidrantska mreža, a nemaju je sve zgrade, mora da postoji i crevo, mlaznice, ormarići sa razvodnim ventilom. U zgradama gde nema protivpožarnih stepenica, na oglasim tablama mora biti istaknut plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara- kaže jedan od upravnika stambenih zgrada u Kruševcu.

U praksi, kako navodi ovaj upravnik, sve je drugačije.

–U prethodnom periodu u pojedinim zgradama, na inicijativu upravnika, postavljeni su protivpožarni aparati, ali većina stambenih objekata starije gradnje nema ništa od opreme. Ranije je to sve postojalo, ali su ti aparati pokradeni, kao i creva, mlaznice. I istaknut plan evakuacije je retkost, a u višespratnicama koje imaju protivpožarne stepenice, iste su pretvorene u skladište starog nameštaja i ostalih odbačenih stvari – kaže naš sagovornik.

Potvrđuje da je posao upravnika da organizuje obezbeđivanje opreme, ali da je i to u praksi teško izvodljivo.

–Samo jedan protivpožarni aparat, i to najjeftiniji, košta 60, 70 evra. Na računima stambenih zajednica obično nema dovoljno para i teško je sakupiti novac. A koliko je ona važna, stanari shvate tek kada se požar desi. Do tada se i ne razmišlja o tome, a za ovo vreme od kada sam upravnik, nikada nijedna inspekcija to nije proveravala niti sankcionisala. Dolaze oni samo po prijavi, ali za neke potpuno druge stvari – priča on.

Značaj toga da zgrade budu spremna u slučaju požara, prepoznaju i sugrađani.

–Živim na pretposlednjem spratu zgrade koja ima uske hodnike. Nemamo aparate, niti plan evakuacije. Kada bi se, ne daj bože, desio požar, nemam ideju kako bi se spasli. Jedino da se uzdamo u sreću i spretnost vatrogasaca – kaže sugrađanka I.S.

Da su protivpožarne stepenice potpuno neupotrebljive, potvrđuje sugrađanin M.N., koji živi u višespratnici:

–Tu ima svega, samo nema slobodnog prostora. Stepenište je zatrpano starim nameštajem, kutijama i svačim nečim. Uostalom, i da je prohodno, pitanje je koliko je bezbedno, jer niko nikada nije proveravao stanje tog stepeništa, tako da to što ga imamo, nema nikakvu svrhu, ja lično se ne bih usudio da ih koristim.

Kao problem građani vide to što ispred mnogih zgrada prolaz nije prohodan.

–Stalno su na prolazu parkirani automobili, negde ima i onih rampi, pitam se ko im je uopšte dozvolio da ih stave na ulazu u zgradu. Niti može da priđe hitna pomoć niti vatrogasci. To niko ne kontroliše, ne sankcioniše, a itekako je važno da ulaz u zgradu bude prohodan u svakom trenutku – smatra sugrađanin P.R.

Obuka za stanare višespratnica

U kruševačkoj Vatrogasno spasilačkoj jedinici nisu želeli da komenatrišu obaveze stamabenih zajednica po pitanju protivpožarne opreme.

–Mi na to ne možemo da utičemo. Naše je da požar ugasimo, da spašavamo ljudske živote i objekat zahvaćen požarom – kratko je prokomentarisao Vladica Stanković, komandant Vatrogasno spasilačkog bataljona.

Ono što vatrogaci čine kada je u pitanju preventiva je edukacija građana po pitanju postupanja u slučaju požara, te najčešćim uzrocima požara.

–U gradu ima 18 višespratnica preko 30 metara visine i mi za stanare tih zgrada organizujemo taktičko-pokazne vežbe, edukujemo ih kako treba da postupaju u slučaju požara. Međutim, odziv građana je jako loš, gde na primer u zgradi od 60-tak stanova, dođe njih pet, šest – kaže Stanković, te ističe da su u stambenim zgradama poseban rizik požari koji se događaju noću kada većina stanara spava, kasno primete požar i vatrogasce pozovu onda kada se požar razbukti i zahvati veću površinu.

Preventivno delovanje

Da bi se podigla svest građana o značaju preventivnih aktivnosti, te predočilo kako bi trebalo da postupaju u slučaju požara, Sektor za vanredne situacije ponovo je u školama i vrtićima pokrenuo kampanju .„Sačuvajmo se od požara“, koja je bila privremeno stopirana zbog korone.

Građanima se savetuje da redovno proveravaju ispravnost dimnjaka i peći na čvrsta goriva, da udalje nameštaj i druge gorive materijale od grejnih tela…

-Savet je i da se grejalice ne ostavljaju uključene bez nadzora, da se ne opterećuju električne instalacije, da se svi električni radovi prepuste ovlašćenim licima, da se pre svakog izlaska iz stana ili kuće obavezno proveri da li su isključeni električni uređaji, a da se u slučaju požara odmah pozovu vatrogasci na 193, te da se slušaju njihovi saveti i instrukcije. S obzirom da idu novogodišnji praznici, apelujemo na građane da ne kače na zavese ukrasne sijalice, jer tako mogu da izazovu požar – upozorava Stanković.

Kada do požara dođe, građani mogu da pokušaju sami da ga ugase.

–To mogu samo ako im se učini da je bezbedno, a ako ne, potrebno je da odmah izađu napolje, da zatvore sva vrata i upozore i druge stanare. Nikako ne treba da idu liftom već isključivo stepenicama– naglašava on.

U slučaju da dođe do zadimljavanja objekta iz stana ne treba izlaziti, a na štokove vrata treba staviti vlažne peškire.

–U tim situacijama građani treba da ostanu u svojim stanovima sve dok im se ne kaže drugačije, odnosno, dok se ne izvrši gašenje i ventilacija prostora. Izlazak iz stanova u takvim okolnostima posebno je rizičan zbog udisanja ugljen monoksida i trovanja koje može da dovede do fatalnog ishoda– ističe Stanković.

Građani koji su, kada se požar desi, većinom u velikoj panici trebalo bi da znaju da šta god da se dešava i koliko je požar veliki, osim što gase požar, vatrogasci paralelno proveravaju ko je gde od stanara i ima li povređenih. Zato je važno da se njihove instrukcije slušaju.

Bez obzira na to što niko ne proverava niti kažnjava stambene zajednice koje nemaju protivpožarnu opremu, svakako je važno obezbediti je i ne čekati da se požar desi kako bi se zapitali zašto je ranije to nismo učinili.

D.P.