Miloševo lekovito carstvo

Spoj tradicionalne i savremene tehnologije

Miloš Aleksandrić (25), mladi hemičar iz Kruševca osnivač je Hemijsko-sapunske laboratorije „Melisa“ koja se bavi proizvodnjom i prodajom prirodnih preparata za kožu na bazi biljaka. Još kao mali pokazivao je interesovanje za biljke, njihovu namenu i korist. Svaku biljku je posmatrao drugačije i posebno jer je znao da svaka u sebi krije veliku tajnu koja se mora otkriti i iskoristiti na pravi način

Piše: Marija Milošević

Lekovito bilje je nešto što nam je uvek dostupno i nešto što nam može pomoći u lečenju. Zbog problema sa bubuljicama jedan mladi čovek je rešio da uzme stvari u svoje ruke, tako što je baš od tog prirodnog bilja napravio određene preparate koji će prvenstveno pomoći njemu, a potom i drugima koji su u sličnom ili istom problemu.

– Usled neadekvatnih preparata koje je tržište tada nudilo, još u osnovnoj školi sam odlučio da pomognem sebi tako što sam napravio kremu za lice od biljaka koje sam skupljao u okolini. Kasnije sam želeo da se bavim i da napravim još neke preparate. U saradnji sa Hemijskim fakultetom napravio sam svoj prvi sapun. Imao sam sreću da mi je u izradi pomogao prof. Zoran Vujičić koji je na odseku hemije prirodnih proizvoda – počinje Miloš.

Nakon uspešne proizvodnje kreme i sapuna, u julu 2015. godine, Miloš je odlučio da pokrene Hemijsko sapunsku laboratoriju pod nazivom „Melisa“. Na jesen iste godine počela je i obuka u Biznis inkubator centru Kruševac gde je njegova ideja proglašena najboljom. Od tada je „Melisa“ počela sa proizvodnjom preparata na biljnoj bazi.

– Krenuli smo od nule. Okupio sam 6 devojaka koje su išle zajedno sa mnom u školu. One su pristale jer su imale isti problem kao i ja, to je problem sa bubuljicama, sa suvom kožom, itd. U početku smo se snalazili, svako je ponešto doneo, neko ulje, neko biljke. Bilo je zaista teško, nismo imali sredstva, sve smo sami radili – ističe mladi Aleksandrić.

Kako nam je otkrio, laboratorija je dobila ime po biljci koja mu je pomogla da reši problem koji je imao.

– Melisa je matičnjak, limunova trava. U mom selu je ima dosta, kao i u gradu. Prvobitno sam je tražio zbog stomačnih problema koje sam imao jer je ona jako dobra za to. Zahvaljujući njoj se problem rešio i u tom trenutku sam rekao biće „Melisa“ u znak zahvalnosti – dodaje Miloš.

Tokom godina, asortiman proizvoda se širio, „Melisa“ je pravila sapune, kreme, čajeve. Kasnije su na red došle i kapi, ukrasi, dekoracije, proizvodi za garderobu. Kako su se proizvodi širili tako su i potrebe za sirovinama bile sve veće.

– Sirovine smo prvenstveno sami nabavljali, nekada to bude lošeg kvaliteta, ne može da se iskoristi. Iz tog razloga smo doneli odluku da sami uzgajamo sve od semena, sadnice, ili sami da naberemo, pa da iskoristimo poluproizvode, to su obično kapi, tinkture, etarska ulja. Sve biljke koje mogu da se uzgajaju kod nas uzgajamo i koristimo (matičnjak, nana, ruzmarin, lavanda, majčina dušica…). Sve sadimo za naše potrebe, da bi znali od čega pravimo i šta prodajemo našim kupcima. Rasinski Okrug je bogat biljkama, svaka biljka može da se iskoristi, to je nešto što nam je priroda dala. Dosta biljaka nabavljamo u okolini Župe, na Kopaoniku, Jastrepcu, Bagdali, Ribarskoj banji – rekao je Miloš

Kroz projekat „Melisa lekovito carstvo“ koji se održava već četvrtu godinu pod pokroviteljstvom i finansijskom podrškom Grada Kruševca mladi su imali prilike da se informišu o tome šta je važno za održavanje zdrave kože i kako se pravilno hraniti. Cilj je da se mladi nauče kako prepoznati pravu kozmetiku. Između ostalog svi polaznici su dobili „Melisine“ proizvode.

Podrška porodice je od izuzetne važnosti za bilo koji posao, Miloš ne krije da mu to dosta znači i da ga motiviše da bude sve bolji i bolji.

– U mojoj porodici, baba i prababa su pravile sapune, tako da mogu slobodno da kažem da sam taj dar nasledio od njih. Moja porodica me apsolutno podržava. Kada sam počinjao da radim, jako je bilo teško, međutim njihova podrška mi je dosta značila. Zahvaljujući njima sam napredovao. U svemu što radite potrebna je ljubav, vera, nada, ali i podrška bliskih ljudi – zaključuje Miloš.

Danas Hemijsko sapunska laboratorija „Melisa“ proizvodi 10 vrsta sapuna, 22 tinkture, 10 mešavina čajeva, 15 vrsta krema za lice, reumu, išijas, vene… Svake godine doda se po neki novi proizvod.

