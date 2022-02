„Mladi i šta ih pokreće“ – fotografije Kristine Jevtić

Ovo pitanje je vrlo zanimljivo i treba duboko razmisliti, šta zapravo pokreće mlade ili šta pokreće mene kao mladu osobu? Pokreće me ljubav prema životu, koju vizuelno izražavam preko fotografije- kaže Kristina Jevtić, studentkinja istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja je odgovarajući na naš poziv, poslala svoje fotografije.

Za nju je fotoaparat instrument, koji joj pomaže da sučuvam emociju, trenutak koji se više nikada neće ponoviti.

-Za mene je to jedan bitan momenat koji proizilazi iz jednog umetničkog dela. Volim da fotografišem ljude, njihove svakodnevne pokrete, emociju, nesvesni iskren trenutak, volim i sebe da fotografišem i time te trenutke utkam u večnost, ali i mrtvu prirodu i sve ostalo što nas okružuje. A sve to što me okružuje i jeste upravo život.

POZIV

KruševacGrad, u okviru kampanje pod nazivom “Mladi i šta ih pokreće”, poziva mlade da pošalju svoje radove – razmišljanja o ovoj temi.

Poziv je i dalje otvoren. Stil je slobodan i vaše mišljenje o tome šta pokreće mlade ili šta pokreće Vas, možete izraziti onako kako želite: u formi priče, komentara, pesme, crteža, slike, fotografije ili prosto pisma, a mi ćemo ih objavljivati na portalu, Fejsbuk stranici i Instagramu.

Slanjem radova postajete i članovi/članice našeg Kluba “Mladi u gradu”. Za članove i članice Kluba, KruševacGrad priprema i simbolična obeležja i poklone, ali i “živa” druženja u gradskim prostorima.

Dakle, napišite nam šta vas pokreće, pošaljite pesmu, sliku, fotografiju ili tek nekoliko redova o sebi ili nečemu što vas inspiriše.

Možete nam pisati u inboksu Fejsbuk stranice KruševacGrad ili na mejl [email protected].

Hajde da zajedno probudimo pažnju zajednice prema stavovima mladih. Hajde da napravimo dnevnik ideja za mlade sugrađane.